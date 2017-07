Không thể chối cãi Oppo F3 Plus có hiệu năng tốt, pin khỏe, sạc nhanh, camera selfie kép ấn tượng, nhưng tiếc là máy vẫn mang phong cách giao diện rườm rà, khó làm quen và chưa phải là nền Android mới nhất.

F3 Plus là mẫu smartphone chuyên selfie thế hệ mới vừa được Oppo chính thức tung ra thị trường gần đây. So với phiên bản Oppo F1 Plus 2016 và cả phiên bản 2017, Oppo F3 Plus thực sự sở hữu nhiều cải tiến đáng chú ý về khả năng chụp ảnh mà đặc biệt là thiết kế camera kép ở mặt trước hứa hẹn mang lại những trải nghiệm selfie thuộc hàng “đỉnh”.

Về ngoại hình, Oppo F3 Plus tuy vẫn trung thành với thiết kế nguyên khối kim loại bo cong đều các góc và mặt lưng, nhưng thực chất sản phẩm mới đã được “tút” lại về cách trang trí các dải ăng-ten giúp tăng độ ổn định và chất lượng đàm thoại hơn trong khi vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ, hòa quyện với vẻ sang chảnh tổng thể. Không chỉ vậy, phần khung viền màn hình cũng đã được nhà sản xuất “mài dũa” đáng kể, nên dù sở hữu màn hình “khủng”, 6 inch (Full HD), nhưng Oppo F3 Plus vẫn rất gọn gàng và vừa tay.

Tiếp xúc thực tế cho thấy Oppo F3 Plus thực sự đẹp, với 2 tùy chọn màu sắc thời trang là vàng kim và đen nhám. Oppo còn cung cấp ốp nhựa trong mềm dẻo, độ bám tốt kèm theo F3 Plus nên người dùng cũng có thể tự tin hơn khi dùng máy chỉ với một tay. Tiếc là cách bố trí camera chính của Oppo F3 Plus vẫn khiến Test Lab đôi khi phải lựa thế cầm để né chính ngón tay của mình khi chụp ảnh.

Về chất lượng hiển thị, dù không trang bị màn hình AMOLED, nhưng chất lượng màu sắc của Oppo F3 Plus đã được tinh chỉnh ngay từ phía nhà sản xuất và cũng phần rực rỡ không thua kém những smartphone trang bị công nghệ màn hình trên. Thử nghiệm cho thấy các gam màu nóng trên Oppo F3 Plus quá bão hòa nhẹ. Tuy vậy, chất lượng hiển thị tổng thể vẫn ở mức ưa nhìn. Khả năng điều tiết độ sáng màn hình nhạy, đãi mắt người xem và quan trọng là độ sắc nét hình ảnh cũng không thể chê so với các sản phẩm cạnh tranh. Tiếc là dù hỗ trợ điều khiển cảm ứng đa điểm trong hầu hết tác vụ đều “mướt”, nhưng độ nhạy cảm ứng vẫn chưa thật tốt như mong đợi.

Oppo F3 Plus mang trên mình sức mạnh phần cứng tầm trung nhưng thực tế sử dụng cho thấy sản phẩm mang lại những trải nghiệm không thua kém những đối thủ vốn được xếp vào chiếu trên như Samsung Galaxy A7 2017, Galaxy C9 Pro hay Moto Z. Nói ngắn gọn là Oppo F3 Plus gần như khồng hề bị khựng, giật lag trong quá trình sử dụng đa nhiệm hằng ngày. Ngay cả khi ép tải với game nặng về đồ họa, máy cũng đủ sức kéo hết hiệu ứng trong khi vẫn mang lại trải nghiệm rất “mượt” khi tương tác. Máy còn trang bị cảm biến vân tay nhạy cùng khả năng sạc pin siêu tốc đầy tiện lợi.

Riêng với camera, chất lượng hình ảnh, màu sắc từ ảnh chụp bằng camera chính thực sự tốt như mong đợi. Camera chính trên Oppo F3 Plus cơ bản lấy nét nhanh, đo sáng nhạy, xóa phông khá tốt, dù đôi khi cho hình ảnh dư sáng. Tuy nhiên, ứng dụng chụp ảnh cho phép người dùng chủ động bù/trừ sáng hoặc chỉnh tay hoàn toàn. Oppo F3 Plus cũng làm tốt nhiệm vụ selfie nhóm bởi thiết kế camera kép cho góc ảnh rộng ấn tượng. Màu sắc hình ảnh và độ chi tiết ảnh selfie hấp dẫn cả trong môi trường thiếu sáng. Dẫu vậy, trong môi trường quá tối, ảnh chụp selfie đương nhiên bị nhiễu hạt và các dùng đèn nền màn hình làm flash có thể làm ảnh hưởng đến độ tươi của màu da.

