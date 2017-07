Camera lung linh, selfie góc rộng cực chất

Có thể khẳng định Oppo F3 là lựa chọn “tài sắc vẹn toàn” ở thời điểm hiện tại cho người dùng mong muốn trải nghiệm camera selfie kép tốt với một mức chi tiêu hợp lý. Máy cũng có pin khỏe, hiệu năng ổn.

Oppo F3 về cơ bản cũng là một mẫu smartphone được thiết kế tối ưu cho nhu cầu chụp ảnh selfie vì camera trước gần như được thừa hưởng phần cứng lẫn phần mềm từ “đàn anh” F3 Plus từng giới thiệu trước đó. Cụ thể hơn, Oppo F3 cũng mang trên mình thiết kế đôi camera 16MP và 8MP ở mặt trước với góc “tự sướng” được mở rộng gấp đôi, giúp giải quyết triệt để các trở ngại khi chụp ảnh cả nhóm người hoặc như khi người dùng muốn lấy thật nhiều cảnh đẹp phía sau vào khung hình.

Không chỉ được tập trung đẩy mạnh camera trước, Oppo F3 còn sở hữu camera chính kết hợp cảm biến 1/3 inch - độ phân giải 13MP với ống kính độ mở lớn, công nghệ lấy nét theo pha và khả năng chống rung cho chất lượng ảnh chụp khá tốt. Điểm khác biệt giữa Oppo F3 so với đàn anh F3 Plus chính là phiên bản mới đã được nhà sản xuất khéo léo tinh giản bớt một số chi tiết phần cứng, kích thước màn hình cũng như chút thay đổi trong dáng vẻ bề ngoài nhằm đem sản phẩm đến gần người dùng với mức giá hợp lý hơn.

Từ những tiếp xúc thực tế, Test Lab nhận thấy Oppo F3 dường như là điểm giao thoa giữa F3 Plus và chiếc F1s 2017. Cụ thể, chuyên gia seflie kép mới của Oppo vừa mang trên mình nội lực phần cứng và phong cách thiết kế của F1s 2017, nhưng cũng vừa sở hữu camera “chất” từ đàn anh F3 Plus. Mẫu smartphone Oppo F3 cũng được trang bị nút Home cảm ứng tích hợp bảo mật vân tay 1 chạm “siêu nhạy” tựa như chiếc F3 Plus thay vì nút Home vật lý trên mẫu F1s.

Nhìn chung, với thiết kế của Oppo F3, người dùng chắc hẳn sẽ có cảm gác vừa tay, gọn gàng hơn ngay từ lần đầu tiếp xúc vì máy cũng chỉ trang bị panel 5,5 inch trong phần khung viền mảnh mai. Thân máy tuy mỏng nhưng cho cảm giác rất chắc chắn bởi thiết kế kim loại nguyên khối và các chi tiết vát cong hợp lý. Test Lab cũng hài lòng với kiểu bố trí khay cắm thẻ nhớ không ép người dùng phải bối rối khi muốn sử dụng cùng lúc 2 SIM trên chiếc Oppo F3.

Tuy nhiên, sẽ thật tốt hơn nữa nếu nhà sản xuất hỗ trợ tháo lắp SIM nóng thực thụ vì qua sử dụng thực tế thì Oppo F3 vẫn tự động reset mỗi khi người dùng tháo lắp khay SIM/thẻ nhớ.

Thêm vào đó, vị trí camera chính vẫn chưa cho thấy sự thay đổi nên người dùng sẽ phải tập làm quen để tránh né chính ngón tay của mình khi chụp ảnh.

Tựa như chiếc F3 Plus, Oppo F3 cũng có tùy chọn bộ cánh sắc màu hợp thời trang và cũng được trang bị ốp lưng nhựa trong mềm dẻo, độ bám tốt kèm theo. Về chất lượng hiển thị, qua đo kiểm, Test Lab nhận thấy chất lượng màu sắc và độ chi tiết trên Oppo F3 tuy chưa bằng đàn anh F3 Plus, nhưng đã cải tiến ít nhiều nếu so với F1s 2017. Cụ thể, sắc màu tổng thể của Oppo F3 ưa nhìn hơn vì độ bão hòa đã gần với mức mong đợi hơn. Tựa như đàn anh F3 Plus, khả năng điều tiết độ sáng màn hình của Oppo F3 cũng có độ nhạy tốt, đãi mắt người xem và quan trọng là độ sắc nét hình ảnh cũng không thể chê so với các sản phẩm cạnh tranh.

Selfie góc rộng

Selfie thông thường

Như đã đề cập ở trên, nhằm mang lại cho người hâm mộ yêu thích trải nghiệm camera selfie kép với một mức chi tiêu hợp lý, F3 đã được Oppo giới hạn phần cứng chút đỉnh.

Tuy vậy, nội lực của Oppo F3 cơ bản vẫn đáp ửng đầy đủ các nhu cầu sử dụng hằng ngày. Xuyên suốt quá trình hiện thực hóa số liệu, Test Lab không gặp bất kỳ trở ngại nào trong việc điều hướng giữa các trang màn hình, cũng như khi sử dụng kết hợp nhiều ngón tay và di chuyển nhanh trong lúc giải trí với game. Vì cũng mang trên mình RAM đạt mức 4GB nên trong vài phép thử hiệu năng, mẫu SoC MediaTek cho thấy kết quả không hề thua kém SoC Qualcomm Snapdragon 430 vốn cũng trang bị RAM có cùng mức dung lượng.

Test Lab dám mạnh miệng khẳng định cụm camera chính và camera selfie kép ở mặt trước trên Oppo F3 chắc chắn sẽ khiến bạn ngất ngây bởi mọi tinh hoa trên F3 Plus đã đươc F3 khai thác gần như trọn vẹn.

Nói một cách cụ thể hơn, người dùng có thể tự tin với chất lượng ảnh chụp từ camera chính trên Oppo F3 bởi độ chi tiết, sắc màu, khả năng lấy nét và đo sáng đều tốt cả trong môi trường ánh sáng phức tạp. Trong môi trường thiếu sáng, tỷ lệ nhiễu hạt hình ảnh trên Oppo F3 có phần nhiều hơn đàn anh, song chất lượng màu sắc không bị ảnh hưởng nhiều.

Camera trước trên Oppo F3 cũng thành công trong việc tái hiện độ sắc nét và màu sắc ảnh chụp trong môi trường ánh sáng thuận lợi.

Có thể khẳng định, chất lượng ảnh selfie của Oppo F3 Plus cũng gần như chỉn chu. Oppo thậm chí còn “nịnh” người dùng hơn nữa khi cung cấp cả tùy chọn chế độ làm đẹp tự nhiên cùng khả năng làm mờ hậu cảnh đi kèm. Với góc chụp siêu rộng 120 độ, Oppo F3 hoàn toàn thừa sức “gom” cùng lúc nhiều người vào khung hình trong khi vẫn không làm biến dạng những khuôn mặt ở vùng rìa ảnh.

Không chỉ vậy, camera selfie góc rộng trên F3 cũng sẽ giúp tái hiện thật trọn vẹn hậu cảnh, và điều này thực sự khiến người dùng thường xuyên đi du lịch tự tin khoe những shot ảnh tự sướng lung linh mà không lo bị tố là đang “sống ảo” ở nhà.

Trong môi trường thiếu sáng, chất lượng màu sắc hình ảnh từ camera trước thậm chí vẫn rất lôi cuốn. Tuy nhiên, trong môi trường thiếu sáng, Oppo F3 cũng có khuynh hướng chụp dư sáng nên trong những bối cảnh chụp ảnh selfie đêm với ánh sáng nền phức tạp, chất lượng màu sắc ảnh chụp có thể kém tương phản hơn.

PC World VN 06/2017