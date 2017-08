Dell Inspiron 7567 - bản nâng cấp đáng giá

Khả năng cân tốt hầu hết tựa game với thiết lập đồ họa cao ở mức Full HD, chi phí đầu tư dễ chịu, thích hợp cho cả nhu cầu làm việc hằng ngày vì pin khỏe là những điểm son có thể giúp xóa nhòa khuyết điểm về chất lượng hiển thị của Dell Inspiron 7567.

Inspiron 7567 là mẫu laptop chơi game vừa được Dell chính thức mang về thị trường Việt Nam gần đây. Như PC World Vietnam từng thông tin, Dell Inspiron 7567 cơ bản cũng có thể xem là bản nâng cấp từ mẫu Inspiron 7566 từng được giới thiệu hồi đầu năm 2017 hướng đến nhóm khác hàng game thủ. So với người anh em của mình, mẫu laptop chơi game Dell Inspiron 7567 cũng mang phong cách thiết kế hiện đại, ra dáng một sản phẩm dành cho game thủ hơn nhiều so với mẫu Inspiron 7559 giới thiệu hồi năm 2016.

Về phần cứng, mẫu laptop chơi game Dell Inspiron 7567 đương nhiên được trang bị bộ xử lý lõi tứ Intel Core thế hệ thứ 7 (Kaby Lake) Core i7-7700HQ xung nhịp chuẩn 2,8GHz (có thể đạt mức 3,8GHz ở chế độ Turbo), RAM DDR4 dung lượng 8GB, ổ cứng 500GB, màn hình 15,6 inch Full HD phủ lớp chống chói bề mặt hứa hẹn mang lại chất lượng hình ảnh tốt cả trong môi trường nhiều nguồn sáng. Tuy nhiên, đáng chú ý là Inspiron 7567 đã được Dell trang bị sẵn SSD M.2 dung lượng 128GB giúp tăng tốc độ khởi động và trải nghiệm người dùng. Mẫu laptop chơi game Inspiron 7567 còn được tăng cường lên đồ họa Pascal GeForce GTX 1050 Ti của Nvidia với dung lượng RAM đồ họa đạt mức 4G hứa hẹn có thể “cân” tốt hầu hết tựa game trên thị trường.

Dell Inspiron 7567.

Dell Inspiron 7567 cũng được cài đặt sẵn Windows 10 Home bản quyền và ứng dụng công nghệ xử lý âm thanh MaxxAudio Pro hứa hẹn mang lại những trải nghiệm game chân thực hơn. Theo thông tin từ Dell, Inspiron 7567 còn trang bị pin 6-cell 74Wh giúp mang lại thời gian dùng pin thoải mái cho cả nhu cầu sử dụng máy để làm việc di động. Hiện tại, Dell Inspiron 7567 có giá bán ở mức 27,99 triệu đồng. So với mức giá 25,99 triệu đồng của chiếc Dell Inspiron 7566 vốn chỉ trang bị CPU Skylake, đồ họa GeForce 960M và ổ cứng (HDD) 500GB, mức chênh lệch giá nhìn chung khá hấp dẫn. Tuy nhiên, liệu Dell Inspiron 7567 có phải là một bản nâng cấp đáng giá và có thực sự là một sản phẩm đủ sức lôi kéo giới game thủ trước những đối thủ cùng phân khúc khác đang có mặt trên thị trường? Hãy cùng Test Lab – PC World Vietnam đi sâu vào phần đánh giá chi tiết ngay sau đây.

Về ngoại hình, so với người anh em từng giới thiệu hồi đầu năm, Dell Inspiron 7567 cũng mang trên mình bộ cánh đen nhám, logo Dell màu đỏ in nổi trên lưng màn hình và chi tiết lưới mắt cáo đỏ - đen tương phản bảo vệ màng loa hướng thẳng về phía người dùng. Inspiron 7567 cũng có thiết kế các cạnh máy bo cong, góc xoay màn hình rộng, touchpad mặt thoáng lớn nhạy, bàn phím đèn nền LED 2 cấp độ tùy chỉnh độ sáng, cụm phím số độc lập hứa hẹn vừa vặn cho cả nhu cầu làm việc với văn bản và số liệu. Tựa như người anh em Inspiron 7566, mẫu laptop Dell Inspiron 7567 cũng trang bị loa sub giúp tăng trải nghiệm chất lượng nốt trầm, hệ thống làm mát với thiết kế 2 quạt tản nhiệt điều hướng luồng gió về phía trước nên hứa hẹn vừa tăng hiệu suất làm mát, vừa bảo đảm hơi nóng không gây khó chịu khi người dùng chơi game hoặc làm việc.

Thiết kế các cánh gió tản nhiệt trên Inspiron 7567 đẹp, giúp máy trông ra dáng một chiếc laptop chơi game.

Từ những tiếp xúc thực tế, Test Lab nhận thấy thiết kế bên ngoài của Dell Inspiron 7567 nhìn chung cũng không có nhiều khác biệt về ngoại hình so với mẫu Inspiron 7566 nên cơ bản vẫn trông điển trai, khỏe khoắn. Mẫu laptop chơi game Dell Inspiron 7567 cũng không hề tỏ ra kém hấp dẫn dẫu cho vẫn sử dụng phần lớn bộ cánh bằng vật liệu nhựa. Máy cũng cho cảm giác cầm nắm khá thoải mái vì các góc máy ứng dụng kiểu thiết kế bo cong và 2 cạnh dài cũng được vát xéo một góc thay vì thiết kế vuông góc với mặt phẳng thân máy như truyền thống. Test Lab cũng đánh giá cao việc Dell chỉ sử dụng duy nhất ốc loại phổ thông để giữ nắp lưng của Inspiron 7567. Thiết kế này đồng nghĩa với việc người dùng có thể dễ dàng tháo rời nắp lưng để vệ sinh, bảo trì hệ thống tản nhiệt, hoặc mạnh tay hơn là nâng cấp phần cứng.

Về bàn phím, Dell Inspiron 7567 cũng sở hữu thiết kế bàn phím dạng chiclet với đèn nền LED màu trắng 2 cấp độ tùy chỉnh độ sáng và cụm phím số ở cạnh phải. Tiếp xúc thực tế cho thấy bàn phím trên Dell Inspiron 7567 tuy không lợi về hành trình phím, song cảm giác phím vẫn khá dung hoà, thích hợp cho cả khi phải làm việc với những văn bản dài. Cụm phím điều hướng (4 phím mũi tên) trên Dell Inspiron 7567 cũng được thiết kế tách rời so với các phím lân cận, song diện tích bề mặt khá nhỏ và có thể sẽ khiến người dùng mất chút thời gian làm quen khi phải thao tác với văn bản. Thật may là Dell Inspiron 7567 được trang bị kèm touchpad có độ nhạy tốt cho dù Test Lab lướt nhanh qua các khu vực góc bàn rê chuột này. Thực tế sử dụng cũng cho thấy touchpad của Inspiron 7567 nhạy, mướt, các nút chuột trái – phải vận hành cũng êm ái không kém thiết kế bàn phím.

Như đã đề cập, bộ xử lý Core i7-7700HQ trên Dell Inspiron 7567 nhận được sự trợ lực từ card đồ họa Nvidia GeForce GTX 1050 Ti với dung lượng RAM đồ họa đạt mức 4GB. Dù chỉ trang bị RAM kênh đơn với mức dung lượng 8GB từ khi xuất xưởng, nhưng với 1 slot còn trống bên trong, người dùng có thể chọn tăng cường lên RAM kênh đôi về sau khi có đủ lực về tài chính. Test Lab nhận thấy sự kết hợp giữa những thành phần phần cứng trên, cộng thêm những kết quả thử nghiệm về hiệu suất đồ họa, hiệu suất tính toán của bộ xử lý thực sự đủ để người dùng chiến hầu hết tựa game ra mắt trong năm 2016 với thiết lập đồ họa ở mức rất cao trong khi vẫn đảm bảo độ mướt như mong đợi và đương nhiên hơn hẳn những sản phẩm sử dụng card đồ họa GeForce GTX 1050. Cụ thể hơn, Dell Inspiron 7567 có thể đạt mức khung hình trung bình trên mức 48fps khi Test Lab thử benchmark bằng Raise of the Tomb Raider ở độ phân giải Full HD. Với thiết lập đồ họa game ở mức “Very High”, Dell Inspiron 7567 vẫn có thể duy trì tốc độ khung hình trung bình ở mức 40fps, một giá trị khá hấp dẫn so với tầm giá của máy.

Kết quả hiệu năng và tốc độ khung hình khi test bằng game với Inspiron 7567:

Đáng tiếc là màn hình 15,6 inch Full HD trên Dell Inspiron 7567 cho màu sắc ngả xanh khá nặng, Test Lab thậm chí ngay cả bằng mắt thường cũng có thể nhận ra điều này. Các công cụ thử nghiệm cũng cho thấy sắc đen trên Dell Inspiron 7567 khá hạn chế. Tổng thể sắc màu màn hình cũng chỉ có thể xếp vào mức trung bình vì khả năng tái tạo sắc màu của panel màn hình 15,6 inch trên Dell Inspiron 7567 thực sự còn nhiều hạn chế. May mắn là lớp phủ chống chói bề mặt màn hình có độ mịn tốt như mong đợi nên chất lượng hình ảnh cơ bản vẫn sắc nét. Tuy vậy, cần lưu ý rằng panel màn hình TN mà Dell trang bị cho Inspiron 7567 cho góc quan sát không mấy thoải mái hơn các sản phẩm dùng panel màn hình IPS khác trên thị trường.

Hệ thống loa âm thanh nổi ở mặt trước kết hợp với loa sub tăng cường ở mặt dưới giúp mang lại âm thanh ở mức khá dẫu những nốt trầm vẫn chưa thật lực như mong đợi.

Xuyên suốt quá trình trải nghiệm, Test Lab nhận thấy Dell Inspiron 7567 gần như không hề nóng và cũng “êm như ru” khi vận hành với các tác vụ thường ngày như duyệt web, xử lý văn bản hoặc giải trí với các kênh chia sẻ video trực tuyến. Dell Inspiron 7567 chỉ thực sự ồn ào khi tải game và nếu sử dụng chính loa tích hợp trên máy, người dùng sẽ phải tăng âm lượng lên một chút để khỏi bị tiếng ồn từ 2 quạt làm mát gây xao nhãng. Tuy trở nên ồn ào hơn khi tải game, nhưng bù lại, Dell Inspiron 7567 cơ bản vẫn mát mẻ ở các khu vực nhạy cảm như touchpad hay khu vực lân cận các phím WASD.

Nhìn chung, Test Lab thực sự hài lòng với hiệu suất chơi game của Dell Inspiron 7567. Không chỉ tốt ở khoản chơi game, mẫu laptop này còn thừa sức cho các tác vụ sử dụng hằng ngày bởi khả năng vận hành êm ái, mát mẻ và cũng có thời gian dùng pin khá tốt. So với các sản phẩm cạnh tranh, Dell Inspiron 7567 cũng có ngoại hình hấp dẫn và không quá nặng cân nên cũng có thể dễ dàng mang theo bên mình. Dell cũng đảm bảo thiết kế bàn phím trên Inspiron 7567 còn có khả năng chống tràn nước. Thiết nghĩ Dell Inspiron 7567 xứng đáng tồn tại trong làng laptop chơi game và đủ sức cạnh tranh với các đối thủ bởi một mức giá cũng khá dễ chịu. Tuy vậy, Test Lab vẫn đánh giá cao việc Dell tập trung nâng cấp chất lượng màn hình trên những chiếc Inspiron 7000 Series thế hệ tiếp nối để game thủ có được trải nghiệm game chỉnh chu hơn.

Thêm hình ảnh chi tiết mẫu laptop chơi game Dell Inspiron 7567: