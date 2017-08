Canon imageCLASS MF241d: Trợ lý đa năng cho dân văn phòng

Thiết kế tối ưu để phục vụ cho các chức năng in ấn, quét và sao chụp trong văn phòng, sản phẩm còn nổi bật nhờ tốc độ xử lý nhanh, khả năng in hai mặt tự động tiện lợi góp phần tiết kiệm giấy.

Canon imageCLASS MF241d là mẫu máy in laser đen trắng khổ A4 thuộc dòng đa chức năng được giới thiệu nhằm đáp ứng cho người dùng văn phòng có nhu cầu in tài liệu hai mặt, đồng thời cung cấp hiệu suất khá cao nhờ tốc độ in và sao chụp lên đến 27 trang/phút. Bên cạnh khả năng in ấn thông thường, mẫu máy 3-trong-1 này còn có thêm chức năng quét và sao chụp tiện dụng. Máy cung cấp độ phân giải in 600x600dpi (hỗ trợ công nghệ làm mịn ảnh lên đến 1.200x1.200dpi), độ phân giải sao chụp 600x600dpi và độ phân giải quét quang học 600x600dpi (có thể tăng cường lên đến 9.600x9.600dpi).

Về ngoại hình, mẫu máy in Canon imageCLASS MF241d là phiên bản nâng cấp của model MF221d từng thử nghiệm tại Test Lab nên có kiểu dáng tương tự. Máy có thiết kế vuông vức với kích thước khi chưa mở khay giấy là 390x371x312mm và nặng khoảng 11,4kg (tính luôn hộp mực). MF241d trang bị hai khay giấy nằm ở mặt trước gồm khay chuẩn chứa được 250 tờ và khay đa năng. Cả hai khay đều có thể đóng mở linh hoạt giúp tránh bụi bẩn vào trong máy. Khay giấy ra của máy nằm phía trên hai khay nạp giấy, sức chứa tối đa 100 tờ. Thông tin trên trang web của Canon cho biết, mẫu máy in MF241d hỗ trợ nhiều loại giấy với định lượng khác nhau từ 60g – 163g/m2, không chỉ in được trên giấy thường mà còn cho phép in trên giấy dày, giấy trong suốt, nhãn dán hay bì thư.

Máy in Canon imageCLASS MF241d

Bảng điều khiển của MF241d được thiết kế có thể lật lên xuống một cách linh hoạt, giúp người dùng dễ dàng thay đổi độ nghiêng cho phù hợp với góc nhìn dù đang ngồi hay đứng để thao tác. Trên bảng điều khiển ngoài các phím chức năng còn có màn hình hiển thị LCD đơn sắc 5 dòng hỗ trợ cả giao diện tiếng Việt.

Để phục vụ cho chức năng quét và sao chụp, Canon MF241d trang bị khay kính phẳng mà không có khay nạp tài liệu tự động ADF (Automatic Document Feeder), cho nên chỉ phù hợp để quét tài liệu và hình ảnh dạng tờ hay đóng gáy dạng sách. Trong khi đó, người dùng có nhu cầu quét xấp tài liệu nhiều tờ riêng biệt có lẽ sẽ cần nhiều thời gian hơn cũng như thao tác để tự làm bằng tay.

Khay giấy chính có nắp đậy và khay đa năng phía trên

Khay giấy ra nằm ngay bên dưới bảng điều khiển

Máy in Canon MF241d trang bị khay kính phẳng để phục vụ chức năng quét và sao chụp

Khoang chứa hộp mực của máy

Phía sau máy là nắp xử lý kẹt giấy, cổng nguồn và cổng USB

Về giao tiếp, máy in Canon imageCLASS MF241d chỉ trang bị cổng USB 2.0 truyền thống, không có cổng giao tiếp Ethernet và không tích hợp kết nối mạng Wi-Fi. Theo lý giải của Canon, MF241d là một phiên bản thuộc dòng imageCLASS MF230/240 vốn được phân chia theo từng nhu cầu và mục đích sử dụng. Chẳng hạn, dòng máy in imageCLASS của Canon đều có các ký hiệu d,n hoặc w nằm sau cuối như: MF232w, MF237w, MF244dw, MF246dn, MF249dw… và ký tự này sẽ tương ứng với tính năng d (Duplex) - in đảo mặt, n (Network) – mạng Ethernet, w (Wi-Fi) – mạng không dây. Nghĩa là, doanh nghiệp hoặc người dùng chỉ cần lựa chọn máy đúng theo nhu cầu và mục đích sử dụng, đảm bảo máy luôn vận hành ổn định nhất, hạn chế những vấn đề phát sinh từ việc kết nối in ấn hoặc không cần thiết sử dụng các tính năng dư thừa khác.

Do vậy, theo nhận định của Test Lab thì máy in Canon imageCLASS MF241d được thiết kế dành cho doanh nghiệp hoặc người dùng không có nhu cầu về kết nối không dây, có dây, đảm bảo cho sự vận hành ổn định nhất nhờ vào tính năng in đảo mặt và RAM được nâng cấp nhiều hơn.

Về chất lượng in, Canon MF241d hỗ trợ 6 mức gồm General dùng để in văn bản thông thường, Publications để in bản thảo gồm đồ họa và hình ảnh, Graphics để in đồ họa, Photos để in ảnh, Designs [CAD] để in bản vẽ thiết kế xây dựng và cuối cùng là High Definition Text dùng để in văn bản chất lượng cao. Thử qua lần lượt các chế độ, Test Lab nhận thấy chất lượng văn bản và bảng biểu kèm đồ họa in từ mẫu máy in Canon MF241d có chữ in trong văn bản đủ rõ ràng, dễ đọc, nét mảnh và liền lạc.

Thử nghiệm tính năng sao chụp, Test Lab nhận thấy máy cho chất lượng bản sao trắng đen rõ nét, đầy đủ chi tiết như bản gốc. Quá trình sao chụp có thể được thực hiện trực tiếp từ bảng điều khiển của máy với nhiều lựa chọn. Trong thử nghiệm tính năng quét, Canon MF241d cung cấp bản quét văn bản với chất lượng đủ để làm hài lòng nhu cầu người dùng văn phòng thông thường. Trong khi đó, bản quét hình ảnh theo cảm nhận của Test Lab thì tuy các chi tiết thể hiện rõ ràng nhưng màu sắc chưa thực sự tươi và hơi tối so với bản gốc.

Giao diện tính năng quét tích hợp trong trình điều khiển máy in Canon MF241d

Theo ghi nhận của Test Lab, phần bảng điều khiển của máy in Canon MF241d tích hợp một số phím tác vụ “một chạm” tiện dụng như ID Card Copy để sao chụp hai mặt CMND, Scan to PC để quét tài liệu trực tiếp vào máy tính, Paper Save Copy để sao chụp tiết kiệm giấy… giúp người dùng thực hiện các chức năng cơ bản một cách dễ dàng và nhanh chóng hơn.

Thử qua tính năng Paper Save Copy, Test Lab được cung cấp các tùy chọn sao chụp nhiều bản gốc lên một mặt trang giấy nhằm tiết kiệm giấy. Cụ thể, Test Lab có thể chọn 2 bản gốc lên một mặt giấy hay thậm chí 4 bản gốc lên một mặt giấy. Đây là một tính năng khá hữu ích khi cần sao chụp những tài liệu không quan trọng, chỉ nhằm mục đích tham khảo.

Về hiệu năng, mẫu máy in imageCLASS MF241d có tốc độ in và sao chụp khổ A4 đạt 27 trang/phút như Canon công bố. Theo nhận định của Test Lab, các chức năng được xử lý nhanh chính là nhờ máy được trang bị sẵn bộ nhớ dung lượng lên đến 512MB, khá cao so với hầu hết máy in văn phòng cùng phân khúc hiện nay. Đồng thời, máy có thể nhận cùng lúc nhiều lệnh in ấn liên tục từ các máy tính hàng loạt mà vẫn đảm bảo tốc độ in trong thời gian nhanh nhất.

Kết quả tốc độ thử nghiệm thực tế của máy in Canon MF241d tại Test Lab

Thử nghiệm thực tế tại Test Lab cho thấy máy có thời gian in hầu như không chênh lệch nhiều khi thử ở các mức chất lượng khác nhau, chỉ khoảng từ 1-2 giây. Cụ thể, in văn bản ở mức General, máy mất khoảng 8 giây để hoàn thành, trong khi in cùng văn bản ở mức cao nhất High Definition Text thì chỉ mất khoảng 9 giây. Kết quả này cũng tương tự khi thực hiện thử nghiệm in bảng biểu kèm đồ họa. Trong khi đó, kết quả quét và sao chụp của mẫu máy in MF241d đều ở mức trung bình so với các sản phẩm máy in đa chức năng khác từng thử nghiệm tại Test Lab.

Như đã đề cập ban đầu, tính năng nổi bật của mẫu máy Canon MF241d là in hai mặt tự động vốn rất hữu ích giúp người dùng không cần phải thực hiện các thao tác đảo giấy bằng tay khá phức tạp và tốn nhiều thời gian. Đồng thời, tính năng này cũng góp phần tiết kiệm giấy in và chi phí một cách hiệu quả. Thử nghiệm in văn bản hai mặt trên máy in MF241d chỉ mất 14 giây ở mức chất lượng General.

Nhìn chung, Canon imageCLASS MF241d là mẫu máy in laser đen trắng đa năng phù hợp cho người dùng văn phòng cần đến chức năng sao chụp và quét, bên cạnh tính năng in ấn truyền thống. Tuy thiếu khả năng kết nối mạng nhưng bù lại máy có hiệu năng cao, khả năng in hai mặt tự động cùng các chức năng quét và sao chụp tiện lợi, chuyên nghiệp. Sản phẩm hiện được bán tại thị trường Việt Nam với giá 5,8 triệu đồng, đi kèm hộp mực in được 1.700 trang (trong khi hộp mực bán rời 2.400 trang giá 1,9 triệu đồng).