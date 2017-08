Dell SE2717Hc: màn hình to, rõ nét, giá dưới 5 triệu đồng

Làm việc hoặc chơi game trên màn hình lớn sẽ mang đến trải nghiệm cực "đã" cho người dùng so với các mẫu 22-24 inch thường thấy.

Có tốc độ phản hồi cực nhanh, kiểu thiết kế mạnh mẽ và nhiều chế độ màu lập sẵn (preset mode), màn hình chơi game chuyên nghiệp là lựa chọn tuyệt vời cho những ai đang có ý định láp ráp máy chơi game mới hoặc muốn thay đổi từ màn hình bình thường. Trong khi đó, những nhà thiết kế đồ họa thì lại cần màn hình chuyên dụng có kích thước to, hình ảnh đúng màu. Bù lại, cả 2 chủng loại màn hình như trên đều có giá bán khá cao, đồng thời người dùng phải xem xét đến việc trang bị bộ xử lý cực nhanh, card đồ họa cực mạnh của hệ thống máy tính sao cho tương xứng, đồng nghĩa với việc tổng chi phí ráp PC sẽ tăng cao.

Đối với người dùng bình thường hay giới game thủ phổ thông, việc dồn tiền cho màn hình để rồi cấu hình PC “thấp tè” rõ ràng là không khả thi. Bởi vậy, việc lựa chọn màn hình phù hợp ngân sách ít ỏi rất đáng quan tâm, nhất là ở phân khúc giá dưới 5 triệu đồng.

Dell SE2717Hc là điển hình cho trào lưu sử dụng màn hình cỡ lớn cho nhu cầu làm việc và chơi game thông thường. Đây là mẫu màn hình sử dụng tấm nền IPS, hỗ trợ độ phân giải Full HD (1.920x1.080p), và quan trọng hơn cả là mức giá hấp dẫn dưới 5 triệu đồng cho 1 màn hình 27 inch.

Có thể sẽ có ý kiến cho rằng với loại màn hình 27 inch thì có nhiều lựa chọn về độ phân giải tối ưu hơn Full HD như Quad HD hoặc 4K, song nói đi thì cũng nói lại, bởi khi ấy chi phí sẽ đội cao hẳn chí ít phải vài triệu đồng hoặc hơn so với kiểu Full HD ở Dell SE2717Hc.

Thông số kỹ thuật màn hình Dell SE2717H Kích thước màn hình: 27 inch Tấm nền: IPS Độ phân giải: Full HD (1.920x1.080p) Tỷ lệ khung hình: 16:9 Tần số làm tươi: 60Hz Thời gian đáp ứng: 6ms Tỷ lệ tương phản: 1000:1 Độ sáng: 300 cd/m² Ngõ xuất tín hiệu: 1 x HDMI, 1 x D-Sub

Thiết kế

SE2717Hc có dáng vẻ thông dụng như nhiều loại màn hình trước đó của Dell, nhưng không chỉ thế, độ mỏng viền chỉ 11,6mm ở cạnh đỉnh và 2 cạnh bên, và 21,1mm ở cạnh đáy lại không chút ảnh hưởng nào đến cái nhìn tổng thể về chiếc màn hình 27 inch này. Ở kiểu sắp đặt 1 màn hình đơn, Dell SE2717Hc tạo một không gian nhỏ ngăn cách giữa hình ảnh hiển thị và không gian đặt màn hình, giúp người dùng tập trung hơn khi chơi game hoặc làm việc.

Đối với loại màn hình ngân sách ít ỏi như SE2717Hc, Dell đã mạnh tay cắt bỏ những ngõ xuất tín hiệu không cần thiết như Display Port, và loại bớt DVI, chỉ để lại 1 giao tiếp HDMI và 1 giao tiếp D-Sub (VGA). Quyết định này khá phù hợp bởi người dùng có thể cắm cáp D-Sub cho những PC dùng đồ họa tích hợp hoặc PC cũ hơn, trong khi HDMI là giao tiếp thông dụng trên các card đồ họa (dù là phổ thông hay cao cấp) được sản xuất gần đây nhất.

Chân đế của Dell SE2717Hc cứng cáp, đảm bảo độ vững chắc trên mặt bàn, do đó dù lỡ tay thì người dùng cũng khó làm xê dịch màn hình. Tuy chân đế chỉ cho phép mẫu màn hình này điều chỉnh một chút về giới hạn nghiêng, nhưng vẫn đảm bảo mang đến góc nhìn thoải mái cho người dùng. Đế cũng có lỗ nhỏ để người dùng luồn dây điện và cáp màn hình trong trường hợp muốn sạch sẽ, gọn gàng hơn.

Nét thanh thoát của sản phẩm còn được chú trọng khi dàn nút điều khiển được giấu ở cạnh đáy màn hình. Nhờ giao diện bảng điều khiển OSD đơn giản nên việc lựa chọn các thiết lập khá dễ dàng, và người dùng sẽ nhanh chóng làm quen chỉ sau vài phút thao tác.

Khả năng hiển thị

Một đặc điểm quan trọng ở Dell SE2717Hc là màn hình hỗ trợ công nghệ AMD FreeSync, nên khi sử dụng card đồ họa trang bị bộ xử lý AMD Radeon thì game thủ có thể tinh chỉnh lên tần số 75Hz ở độ phân giải Full HD, giúp tín hiệu hình ảnh do hệ thống PC xuất ra có thể đạt mức ổn định ở tốc độ 60fps. Điều này rất có ý nghĩa khi cấu hình máy tính đủ “kéo” trò chơi lên 60-70fps, ít bị tụt “thảm hại” xuống 4x-5xfps. Với hệ thống PC mà Test Lab thử nghiệm có card Asus Dual Radeon RX 580 OC 8GB, một số trò chơi như Dragon Age: Inquisition hay Rise of the Tomb Raider tự động nhận diện và thiết lập độ phân giải Full HD ở 75Hz.

Tuy 60Hz hay 75Hz sẽ “không là gì” so với tốc độ làm tươi cao 144Hz như một số màn hình chuyên game hiện nay, nhưng vẫn đảm bảo tốc độ hiển thị có thể đạt đến 60 ảnh mỗi giây, tương đối phù hợp với những hệ thống PC chơi game trung bình khá (hoặc có phần khiêm tốn) – vốn mải miết “chiến đấu” với chuẩn tốc độ 60fps.

Với hàng loạt chế độ màu lập sẵn trong bảng điều khiển OSD, người dùng dễ dàng lựa chọn chế độ thích hợp với mình. Trong số đó, chế độ Standard là chính xác nhất trong nhóm khi độ chính xác và sự sống động của màu sắc là trung bình khi so sánh với các tùy chọn khác, và tương đối phù hợp khi người dùng để làm việc. Còn khi chơi game, game thủ có thể chọn sẵn 3 chế độ màu lập sẵn phục vụ việc chơi game theo từng thể loại gồm FPS Game (cho thể loại bắn súng), RTS Game (cho thể loại chiến lược) hoặc RPG Game (cho thể loại nhập vai). Bên cạnh đó, khi xem phim hoặc làm việc thì người dùng cũng có thể đổi sang các chế độ cài sẵn khác như Multimedia, Movie, Warm, Cool, Standard hoặc tự thiết lập chế độ màu thông qua Custom Color.

Tuy thời gian phản ứng hơi chậm so với các màn hình đắt tiền (6ms so với 1ms), nhưng điều đó không làm ảnh hưởng đến trải nghiệm game với màn hình Dell SE2717Hc, bởi mắt thường sẽ khó phân biệt được sự chênh lệch kể trên. Mặt khác, với mức độ sáng tối đa là 300cd/m2, Dell SE2717Hc không bị bức xạ đèn nền bất lợi và hiển thị rõ nét độ tương phản và chi tiết trong các trò chơi. Trong trò chơi bắn súng Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands, màn hình hiển thị rõ nét những cảnh nắng sáng choang, ánh đèn xe chói lòa một cách xuất sắc. Về đêm, cảnh chơi chìm hẳn trong bóng tối và khi đó game thủ cần bật đèn hồng ngoại, tử ngoại để quan sát và di chuyển thuận lợi.

Với giá bán cực “mềm” dưới 5 triệu đồng, màn hình Dell SE2717Hc tỏ ra cực hấp dẫn so với các đối thủ trong tầm giá.