HP DeskJet GT 5820: Máy in phun hộp mực gắn ngoài tiện lợi cho văn phòng

Nhỏ gọn, đa năng, tích hợp kết nối Wi-Fi và thiết kế hộp mực in liên tục gắn ngoài là những điểm nổi bật của sản phẩm. Bên cạnh đó, điểm cộng khác cần nói đến là chất lượng in và sao chụp màu khá đẹp.

GT 5820 là một sản phẩm thuộc dòng máy in phun đa chức năng khổ A4 DeskJet GT-Series của HP vốn được thiết kế nhằm phục vụ nhu cầu in ấn công suất lớn nhưng với chi phí tiết kiệm cho người dùng doanh nghiệp nhỏ. Thế hệ máy in Ink Tank mới này trang bị hệ thống hộp mực in liên tục gắn ngoài mà theo công bố của hãng HP là có thể in lên đến 8.000 bản in màu hay 5.000 bản in đen trắng cho mỗi lần nạp mực. Điểm nổi bật khác của mẫu máy in GT 5820 là tích hợp kết nối Wi-Fi để có thể in ấn hay quét từ smartphone thông qua ứng dụng tương thích.

Xét về ngoại hình, GT 5820 được thiết kế với kích thước nhỏ gọn, có thể đặt trên bàn làm việc, trên kệ tủ hay bất kỳ đâu trong văn phòng, giúp tiếp kiệm diện tích cho người dùng văn phòng có diện tích hạn chế. Vỏ ngoài của máy toàn bộ màu đen nhám với các cạnh được bo tròn trông khá lạ mắt. Tương tự hầu hết model máy in phun của HP, GT 5820 có khay nạp giấy dạng đứng phía sau sức chứa tối đa 60 tờ, khay đón giấy 25 tờ ở phía trước và khay kính phẳng phục vụ cho chức năng quét hay sao chụp ở mặt trên. Mẫu máy in này hỗ trợ khổ giấy tối đa A4 với nhiều định lượng từ 64-90g/m2 (giấy thường) và lên đến 280g/m2 (giấy in ảnh).

Máy in HP DeskJet GT 5820 có thiết kế hộp mực gắn ngoài, giúp bơm mực chính hãng dễ dàng và tiện lợi

Cụm nút điều khiển cùng màn hình LCD đơn sắc nhỏ hiển thị trạng thái của máy in HP GT 5820 được bố trí ở mặt trên và dồn hết về bên trái, nằm cạnh nắp đậy của khay kính phẳng. Theo ghi nhận của Test Lab thì các nút này chỉ được in biểu tượng lên trên mà không ghi nhãn chú thích nên gây khó khăn cho đa số người mới sử dụng lần đầu, thậm chí khó nhớ cho cả người đã sử dụng qua nhiều lần.

Trong quá trình thử nghiệm, Test Lab nhận thấy do số lượng nút điều khiển hạn chế và không có nút Menu để truy cập vào danh sách trình đơn, đồng thời màn hình LCD quá nhỏ chỉ để hiển thị trạng thái của máy in nên việc thiết lập các thông số trên máy khá phức tạp, khó nhớ và buộc người dùng phải đọc qua tài liệu hướng dẫn. Chẳng hạn, nếu muốn cài đặt máy in kết nối vào mạng Wi-Fi thì Test Lab phải trải qua nhiều bước thiết lập rắc rối bằng cách nhấn tổ hợp nhiều nút.

Một điểm đáng chú ý là máy in HP GT 5820 có thiết kế hộp mực được đưa ra bên ngoài, trong suốt nên người dùng dễ dàng thấy được lượng mực bên trong để có thể bơm khi cần thiết. Bên cạnh đó, hộp mực gắn ngoài này cũng giúp người dùng thực hiện thao tác bơm tiện lợi hơn mà không cần phải mở nắp máy như các mẫu khác, đồng thời có nút vặn để khóa khi cần di chuyển máy.

Mỗi bình mực nằm trong hệ thống hộp mực gắn ngoài được trang bị nắp đậy phía trên giúp chống tràn khi máy rung. Ngoài ra, các lọ mực bơm giúp tiếp mực một cách dễ dàng mà không cần bóp nén, không hề dây bẩn, cực kỳ tiện lợi và sạch sẽ. Bí quyết nằm ở đầu lọ mực, ngăn không cho mực tràn ra ngoài kể cả khi dốc ngược, khi tiếp xúc với miệng bình thì mực sẽ tự động nạp đầy.

Về giao tiếp, máy in HP GT 5820 trang bị cổng kết nối USB truyền thống ở phía sau để gắn trực tiếp với máy tính. Ngoài ra, máy còn tích hợp kết nối Wi-Fi để in qua mạng không dây, có thể dễ dàng in từ hầu hết thiết bị di động như smartphone, tablet sử dụng hệ điều hành iOS hay Android, hoặc laptop chạy Windows 8, Windows 10 và Google Chrome ngay cả khi không có mạng.

Có thể nói, đây là một trong tính năng rất hữu ích hỗ trợ cho môi trường làm việc di động ngày nay. Thử nghiệm in từ iPhone đến máy in HP GT 5820, Test Lab có thể dễ dàng tìm thấy và kết nối qua tính năng in không dây AirPrint, sau đó nhanh chóng in ảnh 10x15cm dễ dàng từ Camera Roll mà không cần phải đặt thêm bất kỳ ứng dụng nào khác.

Hình ảnh chi tiết thiết kế máy in HP DeskJet GT 5820:

Mẫu máy in phun đa chức năng HP DeskJet GT 5820 có kích thước gọn nhẹ

Khay nạp giấy dạng đứng nằm ở cạnh sau

Khay đón giấy nằm ở mặt trước

Khay kính phẳng phục vụ cho nhu cầu sao chụp và quét

Màn hình LCD để hiển thị trạng thái; cụm nút điều khiển chỉ có biểu tượng, không ghi nhãn chú thích nên khó nhận biết

Cổng nguồn và cổng USB phía sau

Máy sử dụng hệ thống 4 hộp mực riêng biệt CMYK

Khi thử nghiệm trên máy tính, Test Lab nhận thấy trình điều khiển được cung cấp kèm máy in HP GT 5820 hỗ trợ 3 chế độ in gồm nháp (Draft), bình thường (Normal) và chất lượng cao (Best). Thử nghiệm in văn bản đen trắng ở cả 3 chế độ cho kết quả không chênh lệch nhau nhiều về chất lượng, nói chung đủ đáp ứng nhu cầu in văn bản thông thường cho người dùng không có yêu cầu cao về chất lượng. Chất lượng in đồ họa màu khá tốt, nhất là ở mức chất lượng cao nhất, màu sắc tươi và mịn, dù vẫn còn hiện tượng sọc mờ nhẹ. Trong thử nghiệm in ảnh màu bằng loại giấy bóng chuyên dụng do HP cung cấp, Test Lab nhận thấy ảnh có chất lượng màu khá nhưng chưa thực sự tươi và hơi tối.

Thử qua chức năng sao chụp, Test Lab nhận thấy HP GT 5820 đáp ứng tốt nhu cầu sao chụp cơ bản cho người dùng văn phòng. Máy cung cấp hai lựa chọn sao chụp đen trắng và màu ngay trên bảng điều khiển. Chất lượng bản sao đen trắng và màu đều trông chuyên nghiệp, khá giống với bản gốc.

Trong khi đó, chức năng quét của máy cũng được thực hiện suôn sẻ với chất lượng chấp nhận được, đủ để phục vụ cho nhu cầu quét thông thường của người dùng văn phòng. Các thử nghiệm quét văn bản và hình ảnh đều được máy hoàn thành tốt với chất lượng bản quét có màu sắc tươi, chữ dễ đọc, các chi tiết rõ ràng. Máy được cung cấp kèm tiện ích HP Scan nhằm phục vụ cho việc quét với nhiều tùy chọn thiết lập sẵn từ cơ bản đến nâng cao, phù hợp cho nhiều mục đích quét khác nhau như tài liệu hay hình ảnh.

Về hiệu năng, HP GT 5820 có tốc độ xử lý các tác vụ in, quét và sao chụp thử nghiệm thuộc hàng khá so với hầu hết máy in phun từng có mặt tại Test Lab. Cụ thể, máy mất khoảng 9 giây để hoàn thành in trang tài liệu A4 đen trắng ở chế độ Draft thấp nhất, 15 giây để in bảng biểu màu. Tốc độ quét trang văn bản đen trắng ở độ phân giải 200dpi là 9 giây, ảnh màu 10x15cm ở độ phân giải 600dpi là 13 giây. Tốc độ sao chụp văn bản đen trắng 36 giây và ảnh màu 71 giây.

Kết quả thử nghiệm chức năng in của HP DeskJet GT 5820

Kết quả thử nghiệm chức năng quét của HP DeskJet GT 5820

Kết quả thử nghiệm chức năng sao chụp của HP DeskJet GT 5820

Nhìn chung, HP DeskJet GT 5820 là sản phẩm đa chức năng phù hợp cho nhu cầu in ấn số lượng lớn với mức chi phí mỗi trang cực thấp nhờ được trang bị hệ thống mực in liên tục cải tiến. Nếu văn phòng của bạn đang có nhu cầu sắm một máy in phun màu đa chức năng vừa có thể đáp ứng nhu cầu in ấn cơ bản, vừa có thể quét và sao chụp, đồng thời có khả năng tiết kiệm mực thì HP GT 5820 là một trong những lựa chọn đáng lưu ý.

Máy in HP DeskJet GT 5820 có mức giá là 4,5 triệu đồng. Máy sử dụng hệ thống 4 hộp mực riêng biệt gồm mực đen GT51 (Black) và 3 mực màu GT52 (Cyan, Magenta và Yellow). Theo thông tin của hãng, chi phí cho mực in cũng khá thấp với giá mỗi lọ mực GT51 và GT52 chính hãng chỉ khoảng 250.000 đồng.

Video hướng dẫn lắp đặt máy in HP DeskJet GT 5820: