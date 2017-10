Soundmax SB-217: Bất ngờ từ loa soundbar thương hiệu Việt

(PCWorldVN) Dáng vẻ hiện đại, chất âm dễ nghe, nguồn vào đa dạng cùng mức giá hấp dẫn là những điểm son của bộ loa soundbar vừa được Soundmax tung ra thị trường đón chào Xuân Đinh Dậu 2017.

Soundbar SB-217 về cơ bản cũng là một bộ loa 2.1 kênh được nhà sản xuất Soundmax thiết kế hướng đến nhu cầu giải trí đa phương tiện ngày nay. Tuy nhiên, thay vì chỉ dừng lại ở kiểu dáng 2.1 truyền thống đặc trưng bởi thiết kế gồm 2 loa vệ tinh và loa sub, các loa vệ tinh của Soundbar SB-217 đã được gom lại thành một, hình thành nên một thanh loa dài 900mm tựa như các kiểu loa thanh (soundbar) hiện đại vẫn thường dùng để tăng cường trải nghiệm âm thanh cho người dùng TV ngày nay.

Đáng chú ý, tuy có giá bán khá rẻ nhưng Soundbar SB-217 vẫn được trang bị kèm loa sub nhằm tăng cường chất lượng nốt trầm hứa hẹn đủ sức lôi cuốn người dùng bất kể giải trí với phim ảnh hay âm nhạc.

Xét về kiểu dáng, hệ thống loa Soundbar SB-217 của Soundmax trông khá hiện đại và sang nhờ thiết kế loa thanh cứng cáp, tông màu nhã nhặn và liền lạc nhờ toàn bộ mặt trước loa đều được phủ lớp lưới kim loại thay vì dùng màng vải như những sản phẩm khác.

Thanh loa của Soundbar SB-217 cũng được trang bị LCD hiển thị các thông tin quan trọng như chuẩn kết nối đang sử dụng. Các nút chức năng cơ bản cũng được bố trí khá hợp lý khi đặt loa trên kệ TV. Soundmax cũng ưu ái trang bị kèm Soundbar SB-217 remote hỗ trợ khá nhiều chức năng và đương nhiên ngoài thiết kế cho phép đặt loa trên mặt phẳng thông thường, thanh loa cũng có thể treo tường khi cần.

Soundmax Soundbar SB-217 thích hợp cả với những không gian giải trí hiện đại.

Tiếp xúc thực tế cho thấy các ngõ giao tiếp trên thanh loa Soundbar SB-217 có bố trí khá dễ dàng thao tác. Với Soundbar SB-217 người dùng có thể yên tâm phối ghép loa với hầu hết chủng loại TV vì ngoài việc hỗ trợ các ngõ giao tiếp truyền thống cho tín hiệu âm thanh đầu vào, bộ loa soundbar này còn trang bị cả ngõ Optical cho tín hiệu âm thanh số, kết nối Bluetooth và cả cổng USB chuẩn A cùng đầu đọc thẻ microSD tựa như các dòng loa Bluetooth mà Soundmax ồ ạt giới thiệu đến khách hàng trong nước dạo gần đây.

Tiếc là loa sub trong hệ thống loa Soundmax Soundbar SB-217 vẫn sử dụng kết nối có dây nên đôi khi người dùng sẽ phải cân nhắc việc bố trí cáp sao cho đẹp khi cần treo loa lên tường để tiết kiệm không gian. May mắn là cáp kết nối loa sub và loa soundbar có chiều dài khá dư dả nên người dùng cũng có thể dễ dàng đặt loa siêu trầm ở vị trí ưng ý trong không gian giải trí của mình.

Xét về chất âm, Soundmax Soundbar SB-217 nhờ trang bị đến 6 loa thành phần trên loa thanh cộng thêm loa sub sử dụng driver đường kính đến 6,5 inch, nên cho chất âm khá hài hòa, dễ đi vào lòng người khi giải trí với âm nhạc. Tuy không trang bị nút chức năng điều tiết cường độ bass như các sản phẩm từng giới thiệu, nhưng chất lượng nốt trầm của Soundmax Soundbar SB-217 vẫn đủ sức hấp dẫn dù thử nghe ở mức âm lượng nhỏ. Soundbar SB-217 cũng tái hiện khá tốt không gian âm thanh cùng hiệu ứng cháy nổ, bom đạn trong phim.

Nhìn chung, với dáng vẻ hiện đại, nguồn vào đa dạng, chất lượng âm thanh dễ nghe, Soundbar SB-217 có thể là một lựa chọn không tồi cho nhu cầu giải trí đa phương tiện trong gia đình.

Tuy nhiên, sẽ thật trọn vẹn nếu nhà sản xuất trang bị kết nối không dây cho loa sub đi kèm thay vì dùng dây dẫn như hiện tại.

Giá tham khảo 1,83 triệu đồng.

Thêm hình ảnh chi tiết loa Soundmax Soundbar SB-217:

Bao bì Soundmax Soundbar SB-217 cũng mang phong cách đặc trưng của Soundmax.

Kèm theo sản phẩm là hàng loạt phụ kiện trong đó có cả cáp quang.

Loa sub bóng bẩy và trông đơn giản vì không trang bị bất kỳ nút chức năng nào.

Soundmax Soundbar SB-217 vừa vặn cho cả nhưng mẫu TV khung hình trên 40 inch. Trọn bộ Soundmax Soundbar SB-217 có tổng công suất ở mức 95W.

Loa thanh của Soundmax Soundbar SB-217 trang bị đến 6 loa thành phần.

Loa sub vẫn kết nối với loa thanh bằng dây dẫn.

Toàn bộ mặt trước loa thanh được phủ lớp lưới kim loại tông màu nhã nhặn.

Bố trí các cổng giao tiếp hướng xuống phía dưới thích hợp cho việc treo loa lên tường.

Soundmax Soundbar SB-217 hỗ trợ từ ngõ vào 3,5mm, ngõ bông sen, cho đến ngõ quang, USB, khe cắm thẻ microSD và cả nguồn phát nhạc không dây Bluetooth.

Thanh loa khá mảnh mai khi nhìn nghiêng.

Thử nghiệm thực tế cho thấy Soundmax Soundbar SB-217 có tốc độ kết nối Bluetooth nhanh.