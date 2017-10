Galax GeForce GTX 1050 Ti EXOC White 4GB: tiếp cận game Full HD ngưỡng cao nhất

Sản phẩm của Galax có thể thỏa mãn một số trò chơi yêu cầu cấu hình cao mà trước đây những người ít tiền chỉ biết ước ao.

Tổng quan sản phẩm

Tiếp nối truyền thống màu trắng tinh khôi của dòng Hall of Fame, Galax GeForce GTX 1050 Ti EXOC White 4GB mang đến sự lựa chọn đơn giản nhưng ấn tượng về màu sắc card đồ họa bên cạnh những tông đen hoặc đỏ từ những nhà sản xuất khác, bởi bảng mạch PCB, cánh quạt tản nhiệt và lớp vỏ nhựa đều chung một tông trắng. Thêm một điểm mới rất khác với phiên bản GALAX GeForce GTX 1050 Ti EXOC 4GB màu đen ra mắt trước đó, bản màu trắng này có thêm dàn đèn LED trắng được đặt ở trục 2 quạt tản nhiệt tạo nên điểm nhấn cho thùng máy PC.

So sánh với người anh em Galax GeForce GTX 1060 OC 3GB, Galax GTX 1050 Ti EXOC White cũng được trang bị giải pháp làm mát bằng 2 quạt tản nhiệt đường kính 80mm cùng khối tản nhiệt nhôm nhưng chỉ có 1 ống đồng dẫn nhiệt. Còn so với card đồ họa Galax GTX 1050 OC 2GB vốn chỉ có 1 quạt tản nhiệt 90mm thì rõ ràng Galax GTX 1050 Ti EXOC White 4GB được trang bị giải tản nhiệt mạnh hơn.

Là phiên bản được nhà sản xuất ép xung tăng tốc sẵn, Galax GTX 1050 Ti EXOC White 4GB cần thêm đầu nối nguồn PCIe 6-pin để đạt hiệu năng ổn định hơn khi hoạt động bởi card chỉ chạy ở 1 chế độ duy nhất “luôn trực chiến”, với mức xung nhịp cơ bản ở mức 1.354MHz và có thể tăng tốc lên mức 1.468MHz, mà không có kiểu “chờ” với quạt không quay như những sản phẩm khác có 2-3 chế độ (OC Mode, Gaming Mode hay Silent Mode). Bởi vậy, Galax GTX 1050 Ti EXOC thực sự là phiên bản dành cho những người mê game, cần hiệu năng thực sự và tức thời.

Với mục tiêu hỗ trợ trải nghiệm game ở độ phân giải Full HD dành cho giới game thủ ít dư dả, Galax GTX 1050 Ti EXOC White có đến 2 giao tiếp DVI, 1 giao tiếp HDMI 2.0b và 1 giao tiếp DisplayPort 1.4. Do đó, bên cạnh việc xuất tín hiệu hình ảnh ra nhiều màn hình thì game thủ có thể kết nối màn hình có tần số quét cao qua giao tiếp DisplayPort 1.4 để thưởng thức những trò chơi tự tin vượt 60fps (khung hình mỗi giây).

Sử dụng GPU GeForce GTX 1050 Ti, Galax GTX 1050 Ti EXOC White có thông số kỹ thuật tương tự bản Galax GTX 1050 OC 2GB mà Test Lab từng thử nghiệm nhưng bộ nhớ nhiều hơn 2GB. Được trang bị chip GP107-400-A1, có 768 nhân CUDA, 4GB bộ nhớ GDDR5 Micron 128-bit với băng thông khoảng 112,1GB/s, sản phẩm của Galax dành cho những game thủ hạn hẹn kinh phí nhưng có nhu cầu trải nghiệm các trò chơi thể thao điện tử như Dota, League of Legends, CS: Go, Overwatch hay PlayerUnknown's Battlegrounds, thậm chí có thể thỏa mãn một số trò chơi yêu cầu cấu hình cao mà trước đây những người ít tiền chỉ biết ước ao.

Đánh giá hiệu năng

Test Lab thiết lập hệ thống PC thử nghiệm Galax GeForce GTX 1050 Ti EXOC White 4GB (PC Galax 1050 Ti) có cấu hình tương tự như lần đánh giá card đồ họa Galax GTX 1050 OC 2GB (PC Galax 1050) và Galax GeForce GTX 1060 OC 3GB (PC Galax 1060) với CPU Intel Core i7-6700K, bo mạch chủ Asus Strix Z270E Gaming, RAM Kingston HyperX FURY DDR4 2.400MHz 16GB, SSD HyperX Savage 240GB, bộ nguồn Andyson N700 700W - 80 Plus Titanium, tản nhiệt CPU Cooler Master Hyper 612 Ver.2.

Thực hiện phép thử đồ họa 3DMark Fire Strike dành cho PC chơi game trên nền DirectX 11 và độ phân giải Full HD (1.920x1.080p) thì Galax 1050 Ti đạt 7.207 điểm, cao hơn PC Galax 1050 gần 1.000 điểm nhưng vẫn kém PC Galax 1060 tận 3.500 điểm. Còn trong phép thử Fire Strike Extreme, tuy vẫn nhỉnh hơn PC Galax 1050 (3.173 điểm) nhưng điểm số 3.760 của PC Galax 1050 Ti vẫn chưa thể nào so bì được với PC Galax 1060 tận 5.549 điểm.

Thực nghiệm đối với game Full HD vẫn là quan trọng hơn. PC Galax 1050 Ti tỏ ra hơi đuối sức ở trò chơi bắn súng Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands với mức khung hình trung bình vào khoảng 24,75fps ở thiết lập đồ họa cao nhất Ultra, nhưng tỏ ra tốt hơn rất nhiều khi đạt 45fps ở mức thiết lập High. Trong khi đó, PC Galax 1050 Ti chạy Rise of the Tomb Raider khỏe hơn hẳn khi đạt 46,86fps ở thiết lập đồ họa cao nhất Very High. Giảm một mức xuống High thì hệ thống đạt 56,92fps, giúp trải nghiệm trò chơi cực kỳ thoải mái. Tương tự, PC Galax 1050 Ti cũng đạt mức “dễ thở” 55,4fps ở thiết lập High trong trò chơi nhập vai Dragon Age: Inquisition sau khi “hơi vất” 38,4fps ở thiết lập đồ họa cao nhất Ultra.

Từ những kết quả thử nghiệm trên cho thấy game thủ có thể mua card đồ họa Galax GeForce GTX 1050 Ti EXOC White 4GB để chơi game ở độ phân giải Full HD (1.920x1.080) với mức thiết lập đồ họa cận cao nhất. Trên cơ sở này, game thủ có thể tùy chỉnh thiết lập đồ họa cao nhất cho những trò chơi “nhẹ cân” hơn. Tất nhiên, nếu muốn thử sức độ phân giải cao hơn như Quad HD (2.560x1.440) hay 4K, game thủ sẽ phải giảm bớt chất lượng hình ảnh.

Nhìn chung, Galax GeForce GTX 1050 Ti EXOC White 4GB có hiệu năng lý tưởng cho game Full HD, đặc biệt khi ngân sách dành cho card đồ họa ở mức 5 triệu đồng. Sản phẩm được Starfish bán ở mức 4,99 triệu đồng.