Galax GeForce GT 1030 EXOC White 2GB: gã tí hon trong rừng tuyết trắng

Mẫu card đồ họa nhỏ gọn cho PC tại gia là lựa chọn “nhẹ nhàng” cho những người mê game và đáp ứng nhu cầu chạy một số ứng dụng xử lý hình ảnh.

Với sự góp mặt Galax GeForce GT 1030 EXOC White 2GB, Galax tiếp tục làm sinh động thế hệ card đồ họa GeForce 10 series dùng bảng mạch PCB màu trắng. Sản phẩm này có kích cỡ nhỏ gọn chỉ 162x69x22mm, trông giống như card đồ họa thế hệ AGP 8X, nên dễ dàng gắn vào những thùng máy nhỏ như mATX, Mini-ATX mà không ngại vướng víu dây nhợ cũng như công suất nguồn (yêu cầu bộ nguồn chỉ từ 300W trở lên). Phiên bản này được nhà sản xuất ép xung sẵn nên xung nhịp cơ bản đạt mức 1.253MHz và có thể tăng tốc lên mức 1.506MHz, có 1 quạt tản nhiệt đường kính 40mm và không cần cấp thêm nguồn phụ.

Galax GeForce GT 1030 EXOC White 2GB trang bị chip GP108-300-A1, có 384 nhân CUDA, 2GB bộ nhớ GDDR5 Micron 64-bit với băng thông khoảng 48,1GB/s. Dù được cắm vào giao tiếp PCIe x16 3.0 trên bo mạch chủ, song Galax GeForce GT 1030 EXOC White 2GB cũng chỉ đạt đến x4 1.1, nên rõ ràng card đồ họa tí hon này chỉ là lựa chọn “nhẹ nhàng” cho những người mê game nếu so với Galax GTX 1050 OC 2GB hay Galax GeForce GTX 1050 Ti EXOC White 4GB. Việc trang bị thêm Galax GeForce GT 1030 EXOC White 2GB cũng sẽ giúp giải phóng RAM dành cho đồ họa tích hợp trên bộ xử lý Intel Core, hoặc làm ngõ xuất tín hiệu phục vụ cho những máy tính chạy AMD Ryzen không mặn mà đồ họa “khủng”. Với 2 giao tiếp là HDMI 2.0b và DVI, sản phẩm này hỗ trợ xuất tín hiệu hình ảnh tối đa ở độ phân giải 4K (4.096x2.160).

Test Lab thiết lập hệ thống PC thử nghiệm Galax GeForce GT 1030 EXOC White 2GB (PC Galax 1030) có cấu hình tương tự như hệ thống đánh giá card đồ họa Galax GTX 1050 OC 2GB (PC Galax 1050) với CPU Intel Core i7-6700K, bo mạch chủ Asus Strix Z270E Gaming, RAM Kingston HyperX FURY DDR4 2.400MHz 16GB, SSD HyperX Savage 240GB, bộ nguồn Andyson N700 700W - 80 Plus Titanium, tản nhiệt CPU Cooler Master Hyper 612 Ver.2.

Tương tự Galax GeForce GTX 1050 Ti EXOC White 4GB, Galax GeForce GT 1030 EXOC White 2GB được đặt trong tình trạng “luôn trực chiến” với nhiệt độ khi không tải game hoặc ứng dụng nặng ở khoảng 29-31 độ C, và lên 60-63 độ C khi chạy thử nghiệm game (nhiệt độ phòng 24 độ C).

Trong phép thử đồ họa 3DMark Fire Strike dành cho PC chơi game trên nền DirectX 11 và độ phân giải Full HD (1.920x1.080p), PC Galax 1030 đạt điểm số khiêm tốn ở mức 3.413 điểm, kém gần gấp đôi so với PC Galax 1050 (6.221 điểm).

Điểm 3DMark Fire Strike khiêm tốn.

Trên cơ sở này, Test Lab quyết định hạ mức thiết lập đồ họa xuống Low (thấp) cho các game thử nghiệm để có đánh giá chung về Galax GeForce GT 1030 EXOC White 2GB, bởi ở lần thử nghiệm trước Test Lab đã chạy Galax GTX 1050 OC 2GB với thiết lập đồ họa Medium (trung bình) khá ổn.

Đáng mừng là 3 trò chơi offline mà Test Lab dùng để thử nghiệm là Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands, Rise of the Tomb Raider, Dragon Age: Inquisition đều chạy ổn với card đồ họa Galax GeForce GT 1030 EXOC White 2GB dù thiết lập cấu hình PC ở mức Low. Ở độ phân giải Full HD, PC Galax 1030 thậm chí còn đạt mức khung hình 61fps trong trò chơi nhập vai Dragon Age: Inquisition, nhưng chỉ đạt 35-37fps trong 2 trò chơi còn lại. Thử hạ độ phân giải game xuống mức 1.360x768, 2 trò chơi Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands và Rise of the Tomb Raider mới vượt ngưỡng 50fps, lần lượt ở các mức 53,4fps và 52fps. Điều này có nghĩa là nếu người dùng muốn chơi game ổn định thì sẽ cần giảm bớt độ phân giải cho phù hợp với cấu hình máy tính.

Dù game không phải là thế mạnh mà Galax GeForce GT 1030 EXOC White 2GB có thể căng sức cáng đáng, song người dùng có thể trang bị card đồ họa này để chạy một số ứng dụng xử lý hình ảnh như Photoshop hoặc chơi các trò chơi MOBA bởi card đồ họa này vẫn sở hữu những đặc điểm quan trọng của GeForce 10 series như hỗ trợ Vulkan API, DirectX 12. Do đặc trưng của GPU GeForce GT 1030, sản phẩm tí hon của Galax cũng không hỗ trợ một số tính năng cao cấp như VR, Ansel hay G-Sync.

Galax GeForce GT 1030 EXOC White 2GB được Starfish bán ở mức 2,2 triệu đồng.