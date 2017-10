Ổ cứng di động WD My Passport Ultra 2017: Đẹp và nhanh hơn

Về hiệu năng, WD My Passport Ultra 2017 cung cấp tốc độ truyền dữ liệu thực tế cao hơn khoảng từ 15-20% so với phiên bản My Passport 2016. Cụ thể là, khi Test Lab sử dụng phần mềm ATTO để đo tốc độ đọc và ghi qua cổng USB 3.0, WD My Passport Ultra 2017 đạt kết quả lần lượt 141MB/s và 133MB/s. Các thử nghiệm trong bài và thử nghiệm so sánh cả hai ổ này đều được thực hiện trên cùng cấu hình laptop Dell Inspiron 14 (3437).