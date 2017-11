Asus ZenFone Live - Lựa chọn vừa tầm cho ‘thánh’ Livestream

Tuy không sở hữu phần cứng hấp dẫn, nhưng Asus ZenFone Live vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ làm đẹp theo thời gian thực cho những thánh Livestream và say mê chụp ảnh selfie. Máy cũng có pin tốt, vận hành mướt và quan trọng là không khiến người dùng phải đắn đo với mức chi phí đầu tư chỉ 2,99 triệu đồng.

ZenFone Live hiện là mẫu smartphone đầu tiên được Asus chính thức giới thiệu hướng đến những tín đồ Livestream nhờ trang bị phần cứng cải tiến và phần mềm làm đẹp BeautyLive real-time, cho phép người dùng chia sẻ trực tiếp những khoảnh khắc rạng rỡ nhất trên mạng xã hội. Tuy là một sản phẩm được thiết kế tối ưu cho nhu cầu làm đẹp theo thời gian thực và chia sẻ trực tuyến, nhưng ZenFone Live vẫn trông rất đẹp nhờ pha trộn những đường nét đặc trưng của dòng sản phẩm ZenFone 3 và đầy chất trẻ trung với hàng loạt tùy chọn màu sắc vỏ máy. Không chỉ vậy, Asus ZenFone Live còn hiện đại và cũng hứa hẹn mang lại sự tiện dụng bởi thiết kế màn hình vát cong 2.5D cùng các chi tiết vát cong cạnh và lưng máy.

Từ những tiếp xúc thực tế, Test Lab nhận thấy Asus ZenFone Live trông sang chảnh với thiết kế thân máy nguyên khối ánh kim. Phiên bản ZenFone Live màu vàng đồng có mặt tại Test Lab còn có các điểm nhấn là cụm nút tùy chỉnh âm lượng, nút nguồn sáng bóng bố trí dọc theo cạnh phải. ZenFone Live còn được Asus trang bị micro kép, đèn flash LED cho cả camera trước và sau hứa hẹn mang lại chất lượng hình ảnh/video rõ, đẹp cả trong môi trường thiếu sáng. Về phần cứng camera, ZenFone Live sở hữu camera selfie 5MP (kích thước điểm ảnh 1,4um) có độ nhạy sáng cao gấp đôi cảm biến cùng độ phân giải. Asus tăng cường cho cụm camera chính ống kính độ mở f/2.2 có góc nhìn đạt mức 82 độ và hàng loạt chế độ chụp ảnh cài đặt sẵn khác bên cạnh chế độ làm đẹp real-time.

Để bảo đảm trải nghiệm người dùng được “trơn tru” trong từng tác vụ, Asus trang bị cho ZenFone Live bộ xử lý Qualcomm Snapdragon 400, RAM 2GB, bộ nhớ trong 16GB và khe cắm thẻ microSD cho phép mở rộng thêm không gian lưu trữ khi cần. Với cấu hình phần cứng này, ZenFone Live cơ bản cũng sẽ “ngang ngửa” với người anh em ZenFone Go TV mà Test Lab từng thử nghiệm. Thực tế đo kiểm bằng các công cụ benchmark minh chứng cho điều này khi chênh lệch điểm số giữa ZenFone Live và người anh em xem TV không cần Internet ZenFone Go TV đều không đáng kể. Nhìn chung, có thể khẳng định, Asus ZenFone Live cũng khả năng vận hành mượt mà khi chuyển nhanh giữa các trang màn hình, chuyển đổi ứng dụng nền. ZenFone Live cũng có thể giải trí tốt với các tựa game phổ thông. Dẫu vậy, cần lưu ý rằng do hạn chế về hiệu năng đồ họa, nên những trải nghiệm game sẽ không thể mượt như các sản phẩm trang bị RAM nhiều hơn hoặc bộ xử lý Qualcomm đời cao hơn.

Thực tế sử dụng cũng cho thấy với ZenFone Live, thao tác làm đẹp khi LiveStream cũng thực sự đơn giản. Người dùng có đến 10 cấp độ làm đẹp, trong đó mức “trang điểm” sẽ tăng dần theo chiều kim đồng hồ và hình ảnh chân dung sẽ trông ảo diệu đến không tưởng khi thiết lập làm đẹp ở mức cao nhất. Trong môi trường ánh sáng thuận lợi, chất lượng video khá ổn, màu da trông hồng hào tràn đầy nhựa sống. Chất lượng âm thanh khi thu âm trực tiếp có độ lớn tốt, rõ ràng và cũng rất tự nhiên.

Lưu ý rằng độ mịn và màu da sẽ thay đổi tùy theo cấp độ làm đẹp mà người dùng tinh chỉnh và đương nhiên khán giả sẽ nhận thấy những thay đổi rõ rệt này theo thời gian thực khi chủ nhân Livestream. Trong môi trường thiếu sáng, chất lượng video nhìn chung vẫn ở trong mức mức chấp nhận được dù không dùng flash tích hợp. Tuy nhiên, tốt nhất người dùng nên trợ sáng bằng đèn LED vì nếu tăng mức làm đẹp lên cao, màu sắc hình ảnh sẽ trông kém hấp dẫn hơn.

PC WORLD VN, 07/2017