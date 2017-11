SoundMax AK-800: hát hay, dáng đẹp

Sự cải tiến về kiểu dáng, chất lượng âm thanh được mài giũa hơn, cộng thêm khả năng chơi nhạc không dây đủ giúp mẫu loa đa phương tiện hỗ trợ không dây SoundMax AK-800 trở thành một bản nâng cấp đáng giá.

AK-800 là mẫu loa đa phương tiện được SoundMax ra đời như là bản nâng cấp từ người tiền nhiệm AK-700 mà Test Lab từng đánh giá chi tiết hồi năm 2014. Dù phải rất lâu mới chính thức có sản phẩm kế thừa tiếp nối chuỗi thành công từ sản phẩm đầu tay AK-600, nhưng SoundMax AK-800 đã cho thấy đợi chờ là hạnh phúc khi nhà sản xuất gần như gói ghém không chỉ đầy đủ tinh hoa từ người tiền nhiệm, mà còn được tăng cường thêm những tính năng tiện ích nghe nhạc không dây Bluetooth.

Về ngoại hình, SoundMax AK-800 cho thấy một dáng vẻ phảng phất hình bóng của người tiền nhiệm SoundMax AK-700 vốn khỏe khoắn với bộ cánh màu đen khoác ngoài thùng loa cao 500mm. Tuy nhiên, thay vì chọn kiểu thiết kế hiện đại với mặt trước loa “phô” hẳn màng loa lớn trên mặt gỗ bóng bẩy, SoundMax AK-800 đã xuất hiện trong một dáng vẻ lịch lãm hơn, liền lạc hơn nhờ màng vải bảo vệ, tôn lên vẻ sang vì toàn bộ nút chức năng (âm lượng chính, bass, treble, âm lượng mic và echo) cùng 2 ngõ vào cho micro, khe cắm thẻ SD, cổng USB-A đã được dời hẳn lên phần đỉnh loa.

Ẩn sau thiết kế màng vải bảo vệ ở mặt trước là 2 driver bố trí thẳng hàng, trong đó loa trung trầm có đường kính đạt mức 6,5 inch, riêng loa tép nhỏ nhắn hơn với đường kính 1 inch. So với người anh em gần nhất là AK-700, SoundMax AK-800 vẫn giữ nguyên mức tổng công suất 100W. Đôi loa thế hệ mới cũng được đảm bảo thể hiện tốt dải tần từ 20Hz đến 20KHz và đương nhiên hỗ trợ tính năng karaoke.

Thông số kỹ thuật Soundmax AK-800 Công suất: 100W (RMS)

Tần số đáp ứng: 20Hz - 20.000Hz

Tỷ lệ tín hiệu trên tạp âm (SNR): >75dB

Ngõ vào tín hiệu âm thanh: RCA, 3,5mm (TRS)

Định dạng nhạc (thẻ nhớ SD/USB): WAV, MP3, WMA

Dung lượng USB, thẻ nhớ SD tối đa: 16GB

Điều khiển: volume, bass, treble, mic, echo

Kích thước loa trái/phải (ngang/sâu/cao): 205x253x500mm

Hỗ trợ Bluetooth: Có (ver. 2.1+EDR)

Cân nặng: 13,2kg

SoundMax AK-800 cơ bản cũng là một bộ loa active speaker nên người dùng có thể đấu nối loa trực tiếp với đầu DVD, máy tính mà không cần quan tâm đến ampli như những bộ loa passive khác. Bên cạnh lựa chọn ngõ vào âm thanh 3,5mm, Soundmax AK-800 cũng hỗ trợ ngõ vào RCA. Toàn bộ cổng giao tiếp, mạch xử lý tập trung trên một thùng loa (loa chính), thùng loa còn lại kết nối với loa chính qua đầu cắm dạng push terminal đơn giản nhưng chắc chắn.



Quá trình sử dụng thực tế cho thấy SoundMax AK-800 cũng cực kỳ đơn giản trong khâu đấu nối. Tựa như người tiền nhiệm, SoundMax AK-800 chọn cách đặt ống thông hơi ở phía sau thùng loa, nên người dùng trong quá trình sắp đặt nên chừa một khoảng hở giữa loa so với mặt tường để không gây ảnh hưởng đến quá trình cân bằng áp suất thùng loa gây ảnh hưởng đến chất lượng âm thanh mà cụ thể là những nốt trầm. Có vẻ như rút kinh nghiệm từ thiết kế chân loa của mẫu AK-700, phần thùng loa của SoundMax AK-800 đã được nâng cao lên một khoảng nhỏ nhờ nhà sản xuất kéo dài chân đế, nên cho dù đặt loa sát đất, bạn vẫn có thể yên tâm thao tác với từng thùng loa khi cần. SoundMax AK-800 cũng có khả năng ghi nhớ và phát lại track nghe dang dở và cài đặt sẵn 6 preset cân bằng âm thanh (EQ) cho phép người dùng tuần tự chọn một thiết lập phù hợp cho thể loại nhạc đang thưởng thức.

AK-800 được SoundMax trang bị lớp vải bảo vệ mặt trước thùng loa cũng có thể tháo rời cho những ai ưa thích dáng vẻ khỏe khoắn.

Qua những thông số mà SoundMax chia sẻ, có thể nhận thấy AK-800 gần như được giữ nguyên mức công suất 100W từ mẫu AK-700. Tuy vậy, SoundMax AK-800 cơ bản vẫn đủ sức “thổi” tung không gian giải trí tầm 40mvì người anh em AK-700 đã chứng tỏ được điều này cách đây 3 năm. Tựa như khi từng trải nghiệm mẫu loa AK-700 cũng như các hệ thống loa trang bị nút chức năng tùy chỉnh trầm/bổng, Test Lab cũng thiết lập mức cân bằng bass/treble đều ở hướng 12 giờ. Với thiết lập này, SoundMax AK-800 ngay khi vừa “cất tiếng” đã nhanh chóng gợi lại trong tâm trí Test Lab chất âm thiên về các dải âm trung và cao đặc trưng cho mẫu AK-700 từng thử nghiệm. Tuy nhiên, cũng với tùy chỉnh bass/treble ở mức 50-50, Test Lab đã nhanh chóng cảm nhận được sự thay đổi trong dải âm trầm của SoundMax AK-800. Có thể khẳng định, SoundMax AK-800 so với những người anh em của mình rõ ràng cho chất lượng nốt trầm chắc gọn và “lực” hơn trong khi không cần phải “tăng lực” nhiều.Thử điều hướng nút tăng cường bass thêm ¼ hành trình đến hướng 3 giờ, SoundMax AK-800 lúc này cho tiếng bass càng uy lực hơn và xuống sâu hơn khi Test Lab thử bằng các track nhạc chất lượng CD (16bit/44KHz). May mắn là dù tăng cường thêm độ uy lực của gần như toàn dải trầm, nhưng dải trung, cao của đôi loa thế hệ mới từ SoundMax vẫn rất “mướt” và sáng.Tuy vậy, SoundMax AK-800 cũng như đàn anh của mình ở thiết lập tăng cường tối đa âm trầm, nếu không tăng thêm treble, dải âm trung sẽ bị lấn át và phần nào kém mượt hơn khi trình diễn một số thể loại nhạc vocal trong đó phần lớn tập trung những giọng nam trầm.Hiện tại, SoundMax AK-800 có giá bán ở mức 2,12 triệu đồng. So với người tiền nhiệm, mức chênh lệch giá cũng không quá nhiều. Nếu so với các dòng sản phẩm loa đa phương tiện khác trên thị trường, SoundMax AK-800 vẫn được xem là một lựa chọn phù hợp cho người dùng đang tìm kiếm một sản phẩm chất âm khá, vừa vặn với chi phí đầu tư, khả năng karaoke tốt và cũng có thể giải trí không dây bằng cách kết hợp các nguồn phát Bluetooth khi cần.

Thêm hình ảnh chi tiết loa SoundMax AK-800:

SoundMax AK-800 trông cứng cáp, lịch lãm.

Thiết kế mặt trước liền mạch nhờ dời toàn bộ nút chức năng lên đỉnh loa.

Loa trung trầm đường kính 6,5 inch.

Loa tép hình nón đường kính nhỏ hơn được đặt thẳng hàng với loa trung trầm.

Màng vải bảo vệ ở mặt trước loa có thể tháo rời dễ dàng.

Cận cảnh phần đỉnh loa.

SoundMax AK-800 trang bị nút chức năng hỗ trợ chơi nhạc khi nghe trực tiếp từ USB/thẻ nhớ.

Cận cảnh cổng USB-A và khe cắm thẻ SD.

SoundMax AK-800 có thể kéo đồng thời 2 mic để người dùng giải trí với karaoke.

Các nút chức năng tinh chỉnh âm lượng khá 'mượt'.

Mặt sau đơn giản với 2 ngõ vào 3,5mm/RCA và ngõ Push-terminal cho kết nối với thùng loa thứ 2.

SoundMax AK-800 cũng trang bị cánh gió tản nhiệt lớn. Dù sử dụng liên tục nhưng những cánh gió này này vẫn không hề quá nóng.

SoundMax chọn cách bố trí ống thông hơi hướng ra sau nhằm tăng thêm độ liền mạch cho mặt trước loa.