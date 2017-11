Samsung Galaxy J7+: đỉnh của dòng Galaxy J, xóa phông đẳng cấp

Dù vẫn còn phảng phất hình ảnh một chiếc iPhone, nhưng Galaxy J7+ đã chứng tỏ thành công mình là sản phẩm ‘cứng cựa’ nhất trong dòng Galaxy J và cũng không tồi trong nhóm smartphone camera kép hiện tại.

Galaxy J7+ là sản phẩm vừa được Samsung mở bán gần đây hướng đến người dùng yêu thích chụp ảnh bằng smartphone và đặc biệt là muốn được trải nghiệm khả năng xóa phông ảo diệu nhờ camera kép. Như PC World Vietnam từng thông tin trong bài cận cảnh từ trước, Galaxy J7+ cơ bản cũng mang phong cách thiết kế nguyên khối kim loại cứng cáp với các góc và cạnh máy bo tròn nhẹ nhàng, tạo cảm giác vừa vặn hơn trong những thao tác hằng ngày. Máy vẫn được trang bị nút Home cứng đặt giữa 2 phím cảm ứng đặc trưng cho nền tảng Android. Tuy nhiên, thay vì chỉ đơn thuần là nút Home, Galaxy J7+ giờ đây còn được Samsung tăng cường bảo mật vân tay giúp người dùng mở máy chỉ bằng một cú chạm tay.

Chất lượng hiển thị của Galaxy J7+ đẹp hơn hẳn những đại diện khác cũng thuộc dòng sản phẩm J.

Samsung khẳng định, độ dày mình của Galaxy J7+ chỉ dừng lại ở mức 7,9mm. Camera kép phía sau cũng tạo cảm giác liền lạc khiến tổng thể thân máy càng trở nên thanh lịch hơn so với phong cách thiết kế vát mỏng tối đa thân máy nhưng vẫn chừa lại cụm camera chính. Màn hình Full HD SuperAMOLED rộng 5,5 inch cũng được đảm bảo cho chất lượng hình ảnh rực rỡ, ấn tượng trên mọi tác vụ. Mẫu smartphone tầm trung Galaxy J7+ được cài đặt sẵn hệ điều hành Android 7 (Nougat), trang bị bộ xử lý 8 nhân Helio P25 (4 nhân 2,4GHz + 4 nhân 1,7GHz), RAM dung lượng 4GB và bộ nhớ trong 32GB mang lại trải nghiệm mượt mà và nhanh chóng.

Bảo mật vân tay một chạm hiện đại và có độ nhạy tốt như mong đợi.

Nhìn chung từ những tiếp xúc thực tế ban đầu, Test Lab nhận thấy Samsung Galaxy J7+ cho cảm giác sản phẩm cứng cáp hơn hẳn so với ngôn ngữ thiết kế mà Samsung ứng dụng trên các sản phẩm dòng Galaxy J-Series. Nếu so với người anh em Galaxy J7 Pro, chiếc Galaxy J7+ phiên bản đen nhám có mặt tại Test Lab có phần đẹp hơn bởi thiết kế đường chỉ (anten) ở mặt lưng trông hài hòa với dáng vẻ tổng thể của máy hơn. Test Lab cũng đánh giá cao độ đen của màn hình Samsung Galaxy J7+ vì chi tiết này tưởng chừng nhỏ nhặt nhưng thực tế càng làm tôn lên vẻ hài hòa cho toàn bộ mặt trước vốn vẫn còn 2 đường viền đen khá dày thay vì lên thẳng xu hướng siêu mảnh. Tuy vậy, Test Lab cũng nhận thấy Samsung Galaxy J7+ có vẻ hơi nặng hơn so với ngoại hình. Thiết nghĩ yếu tố này cộng thêm lớp vỏ độ bám thấp có thể khiến máy không hợp với phe kẹp tóc mà đặc biệt là những đôi bàn tay nhỏ nhắn.

Tính năng màn hình Always-on trang bị kèm không thua kém các đại diện ở phân khúc cao hơn mà Samsung giới thiệu.

Nhìn chung, tổng thể Samsung Galaxy J7+ cũng xứng đáng được xếp vào mức khá. Samsung Galaxy J7+ cứng cáp, camera hoàn toàn liền lạc so với mặt phẳng thân máy. Thiết kế dễ dàng sử dụng chỉ với một tay. Tiếc là mặt lưng máy sẽ nhanh trông mất thẩm mỹ với người dùng ra nhiều mồ hôi tay, 2 nút chức năng đặc trưng của Android vẫn không được tích hợp đèn nền LED, nhưng bù lại nhà sản xuất đã "đính" kèm đèn LED đa sắc màu chỉ báo các trạng thái hoạt động.

Galaxy J7+ được Samsung trang bị cảm biến nhận dạng dấu vân tay một chạm độ nhạy tốt như mong đợi, micro kép cùng tiện ích bảo mật thông tin cho người dùng Thư mục bảo mật và Hệ thống bảo mật KNOX giúp bảo vệ dữ liệu được lưu trên máy. Galaxy J7+ cũng được trang bị tính năng 2 toàn khoản chat song song, hỗ trợ người dùng thuận tiện tối đa trong mọi hoạt động liên lạc hàng ngày.

Xuyên suốt quá trình sử dụng thực tế, Test Lab thực sự hài lòng với chất lượng màn hình và khả năng điều tiết độ sáng tự động của Galaxy J7+. Có thể khẳng định chất lượng hiển thị của Galaxy J7+ cũng một chín một mười với các đàn anh ở phân khúc tầm trung mà hãng từng giới thiệu. Các kết quả thử nghiệm cũng đồng tình với Test Lab khi cho thấy độ đồng nhất, độ sâu màu, độ tương phản đều ở những giá trị đẹp. Panel màn hình 5,5 inch Super AMOLED có góc quan sát rộng, độ sáng tốt cho nhu cầu sử dụng dưới những nguồn sáng mạnh và quan trọng là nhạy với hầu hết thao tác cảm ứng thử nghiệm.

Về hiệu năng, như đã đề cập, nội lực của Galaxy J7+ được hình thành từ việc kết hợp RAM dung lượng 4GB với SoC Helio P25 của MediaTek vốn cũng là BXL được trang bị cho nhiều mẫu smartphone ra mắt trong năm 2017 này. So với người tiền nhiệm P20, Helio P25 cơ bản được nâng cấp để hỗ trợ camera kép tốt hơn song vẫn không thể sánh với các đại diện thuộc dòng SoC Helio X-Series. Điều này thể hiện rõ qua việc điểm số hiệu năng tổng thể của Galaxy J7+ đo bằng Antutu chỉ dừng lại ở mức 56.345 điểm, thấp hơn mức 60.029 của đàn anh Galaxy A7 2017 và cũng thấp hơn mẫu Moto Z2 Play với kết quả 68.120 điểm. Tuy vậy, nhờ kết hợp tăng cường RAM dung lượng lên mức 4GB, kèm thêm việc trang bị BXL đời mới hơn nên hiệu năng tổng thể của Galaxy J7+ đã cho trải nghiệm người dùng vẫn phần nào “ngon” hơn người anh em Galaxy J7 Pro.

Xuyên suốt quá trình trải nghiệm thực tế, Test Lab hài lòng vì dù sau một tuần không hề đóng các ứng dụng chạy nền, nhưng Galaxy J7+ vẫn không hề bị crash ứng dụng hoặc phải chờ đợi khi tái nạp ứng dụng. Với Galaxy J7+, trải nghiệm lướt Facebook/Chrome cũng trơn tru hơn phần nào và Test Lab cũng có thể “kéo” các tựa game nặng như Dead Trigger 2 ở thiết lập đồ họa High và đắm mình vào thế giới đầy rẫy zoombie với những hiệu ứng hình ảnh hấp dẫn. Nhìn chung, Samsung Galaxy J7+ cho cảm giác khá thoải mái với các hoạt động cơ bản hằng ngày. Riêng game, dù có thể kéo cả những tựa game nặng ở thiết lập đồ họa cao, nhưng lưu ý rằng hiệu suất của SoC mà Galaxy J7+ sử dụng vẫn ít nhiều hạn chế so với các đại diện ở phân khúc trung – cao, nên đôi khi Test Lab vẫn bị “khựng” nhẹ trong lúc đang mải mê nã súng vào cả rừng zoombie trong thế giới ảo.

Samsung Galaxy J7+ trong các tác vụ cơ bản hằng ngày với tần suất chụp ảnh, quay phim trung bình có thể “trụ” được hơn 24 giờ mà vẫn trên mức 30% pin. Nếu chỉ cơ bản dùng máy để duyệt web, “lướt phây”, Test Lab phải tầm 2 ngày 1 đêm mới phải tái cấp năng lượng cho máy.

So với mức giá 8,69 triệu đồng, Galaxy J7+ có thể sẽ khiến không ít người dùng ban đầu cảm thấy sản phẩm không hề rẻ. Có thể dễ dàng nhận thấy thị trường hiện tại có không ít tùy chọn không hề kém phần hấp dẫn từ các tên tuổi cạnh tranh hay thậm chí là từ chính những đại diện thuộc phân khúc trung cận cao Galaxy A-Series có mức giá tương đồng.

Hẳn cũng sẽ có không ít người dùng đắn đo trước mức chênh lệch giá hiện tại giữa Galaxy J7+ và iPhone 6 32GB. Sẽ rất thiếu công bằng khi so sánh giữa Galaxy J7+ và iPhone 6 vì cả 2 sản phẩm đều không cùng một phân khúc và nền tảng phần mềm, trải nghiệm chung của người dùng đương nhiên sẽ rất khác biệt nhất là khi nhìn dưới góc độ là "anti-fan" của một trong 2 thương hiệu này. Tuy nhiên, Test Lab cảm thấy dường như đối thủ chính mà Samsung chọn cho Galaxy J7+ là iPhone 6, nhất là khi xét trên mức giá (tham khảo FPT Shop, Thế Giới Di Động) đã giảm so với lúc mà siêu phẩm được Apple ra mắt hồi năm 2014.

Cụm camera kép ở mặt sau được thiết kế liền mạch tạo độ thẩm mỹ cao.

Thiết nghĩ, nếu từng xài iPhone hay những sản phẩm của Apple và đã bị trói buộc vào hệ sinh thái của “Táo”, đa phần fan Apple sẽ chọn nâng cấp những thế hệ iPhone mới hơn thay vì chọn iPhone 6 vào thời điểm này. Riêng với bộ phận người dùng thích một chiếc smartphone có kiểu dáng đẹp, mong muốn trải nghiệm camera kép, Samsung Galaxy J7+ có thể xem là một lựa chọn đáng để trải nghiệm - vì sản phẩm đẹp, chất lượng màn hình khá tốt, nhiều tính năng tiện ích đi kèm và hiệu năng cùng chất lượng camera “ngon” hơn hầu hết đại diện dòng Galaxy J-Series.

Test Lab sẽ có bài riêng về camera của Galaxy J7+ vào tuần tới, mời bạn đọc đón xem. Trong thời gian chờ đợi, hãy cùng điểm qua một vài hình ảnh chụp thử từ camera kép của Galaxy J7+ ngay sau đây:

Ảnh chụp trong môi trường thiếu sáng.