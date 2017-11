HP LaserJet Pro MFP M227fdw: Máy in hiệu suất cao cho văn phòng

Điểm ấn tượng nhất của sản phẩm chính là tốc độ xử lý nhanh. Bên cạnh đó, khả năng in hai mặt tự động, có thêm chức năng quét, sao chụp và fax, cùng các kết nối đa dạng cũng là những điểm cộng đáng chú ý.

Thuộc dòng máy in đen trắng LaserJet Pro của HP vốn được thiết kế nhằm phục vụ cho nhu cầu của văn phòng vừa và nhỏ, mẫu máy in đa chức năng M227fdw khổ A4 nổi bật nhờ có hiệu suất cao, chất lượng khá tốt và nhiều tính năng hữu ích chẳng hạn như in ấn hay quét từ thiết bị di động, cùng với chức năng in hai mặt tự động tiện lợi. Không chỉ vậy, ngoài các cổng giao tiếp có dây truyền thống như USB và Ethernet thì máy còn hỗ trợ hầu như những chuẩn kết nối không dây phổ biến ngày nay như Wi-Fi và NFC, cho phép in ấn qua các công nghệ hiện đại như HP ePrint, Apple AirPrint hay Google Cloud Print.

Về cơ bản, HP LaserJet Pro M227fdw là thiết bị 4-trong-1 cung cấp các chức năng in, quét, sao chụp và fax. Theo ghi nhận, HP LaserJet Pro MFP M227fdw có kiểu dáng khá giống model Color LaserJet Pro M377dw từng thử nghiệm tại Test Lab. Máy có ngoại hình vuông vức với kích thước 406x404x312mm, nặng khoảng 9,3kg. Với thiết kế này, người dùng có thể bố trí thiết bị đa chức năng của HP trên bàn làm việc, kệ tủ hoặc bất kỳ đâu trong văn phòng mà không hề lo bị chiếm dụng quá nhiều không gian giống như các mẫu máy photocopy, máy quét hay máy fax chuyên dụng.

HP LaserJet Pro M227fdw là mẫu máy in đa chức năng 4-trong-1: in, quét, sao chụp và fax

Máy trang bị khay nạp giấy chính và khay đa năng nằm ẩn trong nắp bật phía trước

Trên nắp bật này còn có "cửa sổ" nhỏ và trong suốt để theo dõi lượng giấy bên trong

Khay ADF để quét, sao chụp và fax tài liệu dạng xấp

Khay kính phẳng tiện lợi để thực hiện trên tài liệu dạng sách đóng gáy

Khay đón giấy dạng hộc, cạnh đó là nơi để quét thiết bị tương thích để kết nối NFC

Cổng USB phía trước để in hay quét trực tiếp từ thiết bị USB gắn ngoài

Khoang chứa hộp mực của máy

Phía sau máy là cổng USB, cổng Ethernet và các ngõ tín hiệu vào/ra điện thoại cho chức năng Fax

Máy in HP M227fdw trang bị khay nạp giấy chính sức chứa tối đa 250 tờ và khay đa năng 10 tờ nằm trong nắp bật phía trước. Không giống các model máy in khác có khay giấy dạng nắp bật thường phải để nguyên nắp mở ra sau khi nạp giấy, điểm tiện lợi của mẫu máy M227fdw này là người dùng vẫn có thể đóng nắp lại nhằm tránh bụi bặm bám vào giấy trong quá trình sử dụng. Trên nắp có một “cửa sổ” nhỏ trong suốt nhằm giúp người dùng dễ dàng theo dõi lượng giấy còn lại bên trong. Khay đón giấy của máy dạng hộc chứa được 150 tờ. Ngay phía trên đó là khay kính phẳng và khay nạp tài liệu tự động ADF (Automatic Document Feeder) 35 tờ để phục vụ cho nhu cầu quét hay sao chụp tài liệu, hình ảnh. Máy hỗ trợ các loại giấy in với định lượng từ 60-163g/m2.

Một trong những điểm tiện lợi của mẫu máy in HP LaserJet Pro M227fdw là được trang bị màn hình màu cảm ứng 2,7 inch, cho phép người dùng có thể thao tác cấu hình hoặc điều khiển các chức năng trực tiếp từ máy in mà không cần đến máy tính. Tuy nhiên, theo Test Lab thì màn hình này do được bố trí cố định chứ không cho phép xoay lật linh hoạt giống như vài model máy in HP khác, cho nên có thể gây hạn chế về góc nhìn của người dùng nếu ngồi quá thấp hoặc đứng quá cao trong khi điều khiển. Bù lại, màn hình này hiển thị khá rõ ràng, màu sắc tươi đẹp, cảm ứng nhạy, dễ thao tác nhờ các biểu tượng thiết kế lớn, bố trí trực quan.

Như đã đề cập ở đầu bài, mẫu máy in HP LaserJet Pro M227fdw trang bị hầu như đầy đủ các giao tiếp phổ biến hiện nay, từ có dây như USB 2.0 truyền thống, Ethernet, cho đến không dây như Wi-Fi, NFC. Ngoài ra, ngay mặt trước của máy còn trang bị cổng kết nối USB cho phép cắm các thiết bị lưu trữ gắn ngoài để in hay quét và lưu vào đó.

Nhờ hỗ trợ các chuẩn giao tiếp đa dạng như vậy, người dùng có thể chọn lựa gắn trực tiếp máy in HP M227fdw với máy tính thông qua cổng USB, hoặc kết nối vào mạng nội bộ qua cổng Ethernet để chia sẻ các chức năng cho nhiều người dùng trong môi trường làm việc cộng tác của văn phòng. Không chỉ vậy, nhờ các kết nối không dây Wi-Fi và NFC, người dùng có thể sử dụng thiết bị di động như smartphone hay tablet để in hoặc quét nội dung nhanh chóng, trực tiếp mà không cần phải sử dụng máy tính như thông thường.

Được biết, mẫu máy in này của HP tương thích với chuẩn Apple AirPrint để kết nối và in hay quét trực tiếp từ các thiết bị iOS mà không cần phải cài đặt thêm bất kỳ ứng dụng nào khác. Điều kiện duy nhất để sử dụng tính năng này là các thiết bị chỉ cần kết nối vào cùng mạng Wi-Fi. Thử nghiệm kết nối iPhone với máy in HP M227fdw, Test Lab dễ dàng in hình ảnh từ thư mục Photos của điện thoại hoặc in các tập tin khác từ một số ứng dụng như iBooks, Dropbox... Ngoài ra, Test Lab cũng có thể thử nghiệm dùng ứng dụng HP Smart để in và quét trực tiếp từ iPhone đến máy in HP M227fdw một cách dễ dàng.

Giao diện ứng dụng HP Smart trên iPhone

Về chất lượng, tương tự hầu hết máy in LaserJet Pro đen trắng hiện nay của HP, M227fdw cũng hỗ trợ 4 chế độ in: 600 dpi, FastRes 1200, ProRes 1.200 (141 lpi) và ProRes 1.200 (180 lpi). Nói chung, chất lượng của mẫu máy in đen trắng này khá tốt, đủ đáp ứng nhu cầu in ấn văn bản và bảng biểu của dân văn phòng thông thường, vốn có yêu cầu không quá cao như dân thiết kế đồ họa hay chuyên gia xử lý hình ảnh.

Trong khi đó, chất lượng quét và sao chụp của máy cũng không có gì đáng phàn nàn. Theo công bố của hãng sản xuất, máy in HP M227fdw hỗ trợ cùng độ phân giải in và quét tối đa 1.200x1.200dpi, độ phân giải sao chụp 600x600dpi và độ phân giải fax 300x300dpi. Để phục vụ cho chức năng quét, hãng sản xuất cung cấp phần mềm HP Scan đi kèm trong bộ phần mềm trình điều khiển của máy.

Xét về hiệu năng tổng thể, mẫu máy HP M227fdw có tốc độ in theo công bố lên đến 30 trang/phút và trang đầu tiên mất chưa đến 7 giây. Thử nghiệm thực tế tại Test Lab cho kết quả cũng gần với mức công bố, cụ thể là khoảng 27 trang/phút và trang đầu tiên khoảng hơn 7 giây. Đồng thời, thời gian in hầu như không chênh lệch nhiều khi thử ở cả 4 mức chất lượng kể trên. Theo Test Lab, HP LaserJet Pro M227fdw có tốc độ xử lý nhanh một phần do máy được trang bị bộ nhớ RAM 256MB. Thời gian thực hiện các chức năng quét và sao chụp của máy cũng thuộc hàng khá nhanh so với đa số máy in thử nghiệm tại Test Lab.

Kết quả thử nghiệm tốc độ in, quét và sao chụp thực tế tại Test Lab

Thử qua tính năng in hai mặt tự động, Test Lab nhận thấy máy in HP M227fdw thực hiện khá suôn sẻ, thời gian mất gấp đôi so với in một mặt giấy ở cùng chế độ. Tính năng này sẽ giúp tiết kiệm giấy cũng như giúp rút nhanh thời gian đáng kể so với khi người dùng phải thực hiện đảo từng mặt giấy để in theo cách thủ công.

Một trong những điểm thú vị nhất của các model máy in HP hiện nay là được tích hợp công nghệ in ấn ePrint độc quyền của hãng. Giải pháp in ấn từ xa này cho phép máy in kết nối với hệ sinh thái HP để có thể in từ bất cứ nơi đâu trên thế giới, từ bất kỳ thiết bị thông minh nào như smartphone và tablet. Chỉ cần cài đặt ứng dụng HP ePrint trên thiết bị, hoặc đơn giản là gửi email đến máy in với một địa chỉ đã thiết lập sẵn. Nhờ vậy, người dùng có thể gửi và in tài liệu đến máy in HP ở văn phòng cho dù không có mặt ở đó.

Mẫu máy in HP LaserJet Pro M227fdw mới còn được trang bị công nghệ Auto-On/Auto-Off giúp tiết kiệm năng lượng và tăng độ thân thiện với môi trường. Công nghệ này cho phép thiết bị tự động tắt nguồn để tiết kiệm điện khi không sử dụng, đồng thời có thể khởi động lại nhanh chóng trong thời gian ngắn nhất để sẵn sàng sử dụng khi có nhu cầu.

Ngoài ra, nhờ sử dụng hộp mực công nghệ JetIntelligence tiên tiến của HP nên máy in M227fdw thuộc dòng LaserJet Pro mới có khả năng in nhiều trang hơn (cao hơn khoảng 33% so với công nghệ cũ), thời gian in trang đầu nhanh hơn đồng thời tổng năng lượng tiêu thụ trên một trang giấy cũng được tiết kiệm hơn.

Nhìn chung, mẫu máy in HP LaserJet Pro M227fdw có thể được xem là một lựa chọn thích hợp cho văn phòng với nhu cầu in ấn hiệu suất cao, kết hợp thêm chức năng quét, sao chụp và fax. Bên cạnh đó, máy cũng trang bị nhiều tính năng hữu ích khác như in hai mặt tự động, chia sẻ cho nhiều người dùng trong mạng nội bộ, in từ thiết bị di động, in từ xa qua dịch vụ HP ePrint, tiết kiệm điện năng và thân thiện với môi trường. Sản phẩm hiện được bán tại thị trường Việt Nam với mức giá 9,5 triệu đồng.