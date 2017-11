HP LaserJet Pro MFP M227fdw là lựa chọn máy in đa chức năng hoàn hảo cho mọi nhu cầu, từ văn phòng hiện đại cho đến hộ gia đình. Đáng chú ý, HP LaserJet Pro MFP M227fdw dễ sử dụng, hỗ trợ điều khiển scan qua thiết bị di động.

Thuộc dòng máy in đen trắng LaserJet Pro của HP vốn được thiết kế nhằm phục vụ cho nhu cầu của văn phòng vừa và nhỏ, mẫu máy in đa chức năng M227fdw khổ A4 nổi bật nhờ có hiệu suất cao, chất lượng khá tốt và nhiều tính năng hữu ích chẳng hạn như in ấn hay quét từ thiết bị di động, cùng với chức năng in hai mặt tự động tiện lợi. Không chỉ vậy, ngoài các cổng giao tiếp có dây truyền thống như USB và Ethernet thì máy còn hỗ trợ hầu như những chuẩn kết nối không dây phổ biến ngày nay như Wi-Fi và NFC, cho phép in ấn qua các công nghệ hiện đại như HP ePrint, Apple AirPrint hay Google Cloud Print.

Về cơ bản, HP LaserJet Pro M227fdw là thiết bị 4-trong-1 cung cấp các chức năng in, quét, sao chụp và fax. Theo ghi nhận, HP LaserJet Pro MFP M227fdw có kiểu dáng khá giống model Color LaserJet Pro M377dw từng thử nghiệm tại Test Lab. Máy có ngoại hình vuông vức với kích thước 406x404x312mm, nặng khoảng 9,3kg. Với thiết kế này, người dùng có thể bố trí thiết bị đa chức năng của HP trên bàn làm việc, kệ tủ hoặc bất kỳ đâu trong văn phòng mà không hề lo bị chiếm dụng quá nhiều không gian giống như các mẫu máy photocopy, máy quét hay máy fax chuyên dụng.

Hãy cùng PC World Vietnam xem qua đoạn video ngắn giới thiệu vài tính năng tiêu biểu trên HP LaserJet Pro M227fdw.