WD My Passport SSD: Ổ SSD di động nhỏ gọn, hiệu năng cao

My Passport SSD là ổ lưu trữ SSD di động đầu tiên của hãng Western Digital (WD) vừa được trình làng trong năm 2017. Điểm nổi bật là nhờ được thiết kế từ các mạch chip nhớ bên trong nên My Passport SSD có kích thước nhỏ gọn hơn rất nhiều so với ổ HDD gắn ngoài vốn tích hợp loại ổ cứng 2,5 inch truyền thống bên trong. Cụ thể là 90x45x10mm, chỉ lớn hơn chút ít so với một chiếc danh thiếp thông thường. WD hiện cung cấp ổ My Passport SSD với các mức dung lượng 256GB, 512GB và 1TB. Phiên bản thử nghiệm tại Test Lab có dung lượng 256GB.