My Passport SSD và My Passport Ultra là hai sản phẩm mới thuộc dòng ổ lưu trữ gắn ngoài vừa ra mắt trong năm 2017 của hãng Western Digital (WD). My Passport Ultra là phiên bản sử dụng ổ cứng truyền thống HDD trong khi My Passport SSD sử dụng công nghệ chip nhớ SSD. WD hiện cung cấp ổ My Passport Ultra với các mức dung lượng 1TB, 2TB, 3TB và 4TB; còn ổ My Passport SSD có các mức 256GB, 512GB và 1TB. Phiên bản thử nghiệm của My Passport Ultra tại Test Lab có dung lượng 1TB, còn My Passport SSD có dung lượng 256GB.