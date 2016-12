Intel Kaby Lake sắp ra mắt trên desktop PC

(PCWorldVN) Lần đầu tiên Intel tung ra một CPU K-series giá rẻ, sẵn sàng đón đợi đòn tấn công của AMD ở phân khúc CPU giá rẻ.

Là bộ xử lý Intel Core thế hệ thứ 7, Kaby Lake đã bắt đầu được các nhà sản xuất phần cứng trang bị cho những chiếc laptop và thiết bị 2-trong-1 từ tháng 9/2016. Tuy nhiên, phải chờ đến ngày 5/1/2017 thì loạt CPU Kaby Lake 4 nhân chuyên game cho desktop PC mới chính thức xuất hiện trên thị trường.

Kaby Lake - bộ xử lý Intel Core thế hệ thứ 7 (ảnh minh họa),

Tuy sự ra đời của Kaby Lake phá vỡ chu kỳ “tick – tock” với mỗi 2 năm nhưng Intel đã phải trì hoãn tiến trình sản xuất 10-nm vì việc thu nhỏ bóng bán dẫn đang dần tới giới hạn vật lý. Phải qua tới nửa sau của năm 2017 thì bộ xử lý Intel Core thế hệ thứ 8 (tên mã Cannonlake) mới được sản xuất theo qui trình công nghệ 10-nm.

Ở bên kia “chiến tuyến”, bộ xử lý AMD Ryzen kiến trúc Zen dự kiến ra mắt trong quý I/2017. Theo tiết lộ từ VideoCardz, bộ xử lý Ryzen có 8 nhân, 16 luồng, tổng bộ nhớ cache là 20 MB (4MB cache L2 + 16MB cache L3) và xung nhịp sẽ từ 3,4GHz trở lên.

Kaby Lake K-series chơi game giá rẻ?

Sử dụng quy trình hiện có và kiến trúc tương tự Skylate thế hệ thứ 6 có thể sẽ mang đến chút thú vị về Kaby Lake, nhưng điều đó không nói lên toàn bộ câu chuyện. Các bộ xử lý mới sẽ xuất hiện với sự gia tăng hiệu năng khởi sắc hơn, cung cấp xung nhịp cao hơn.

Không chỉ vậy, bộ xử lý Intel Core thế hệ thứ 7 cũng được đảm bảo tối ưu cho nhu cầu giải trí di động và với thiết kế tương thích tốt chuẩn Thunderbolt 3, người dùng cũng có thể dễ dàng tăng cường trải nghiệm game bằng cách dùng thêm dock đồ họa rời khi cần.

Được biết, Intel Core i7 7700K là bộ xử lý cao cấp nhất trong thế hệ Kaby Lake. Mức xung nhịp cơ bản của CPU này đạt 4,2GHz, có thể đạt tới mức Turbo 4,5GHz. Trong khi đó, Core i5 7600K (xung nhịp cơ bản 3,8GHz) ở dòng sản phấm thấp hơn một chút cũng có thể đạt xung nhịp mức Turbo 4,2GHz.

Nhưng liệu Core i5 7600K có phải là vị “vua” CPU chơi game mới dành cho người dùng có ngân sách ít ỏi?

Tuy chỉ là dòng CPU 2 nhân nhưng Core i3 7350K hỗ trợ công nghệ HyperThreading, có thể cung cấp đến 4 luồng xử lý mạnh mẽ nhằm đạt đến xung nhịp Turbo 4,2GHz. Rõ ràng, nếu đáp ứng được nhu cầu ép xung cao, Core i3 7350K sẽ là CPU cực kỳ phù hợp cho giới game thủ ít tiền.

Đáng chú ý hơn, đây sẽ là lần đầu tiên Intel tung ra một CPU K-series giá rẻ, sẵn sàng đón đợi đòn tấn công của AMD ở phân khúc CPU giá rẻ.

Giá bán Kaby Lake?

Các nhà phân phối đã cung cấp giá bán lẻ một số bộ xử lý Kaby Lake, trong đó các CPU K-series có giá cao hơn giống như chiến lược giá quen thuộc mà Intel áp dụng cho các thế hệ bộ xử lý nhiều năm qua.

Danh sách và giá bán các mẫu bộ xử lý Intel Kaby Lake.

Cụ thể, Core i7 7700K được chào bán ở mức 349USD và Core i5 7600K sẽ không thấp hơn 239USD. Riêng Core i3 7350K, dòng CPU nhắm vào người dùng mê hiệu năng và ép xung nhưng ít tiền, được chào bán với mức giá hấp dẫn chỉ 177USD.

Chipset nào hỗ trợ Kaby Lake?

Kaby Lake sử dụng socket LGA 1151 (chạy bộ xử lý Skylate) nên người dùng có thể lắp bộ xử lý mới vào các bo mạch chủ dùng chipset Intel Z170. Một số nhà sản xuất đã cung cấp bản cập nhật BIOS mới cho bo mạch chủ Z170 nhằm tăng cường khả năng tương thích với Kaby Lake.

Nếu muốn dùng sản phẩm mới, người dùng có thể chờ đón loạt bo mạch chủ chipset Intel Z270. Về cơ bản, tuy Intel Z270 không khác biệt nhiều so với Intel Z170 nhưng chipset mới cung cấp thêm 4 lane cho PCIe 3.0 (24 so với 20) và hỗ trợ công nghệ mới Intel Optane (liên quan đến SSD và bộ nhớ).



Được biết, công nghệ Optane được thiết kế nhằm tăng cường hiệu năng bộ nhớ so với công nghệ NAND truyền thống đang sử dụng trong RAM và ổ SSD. Ước tính, công nghệ Optane có khả năng nhanh hơn công nghệ NAND 1.000 lần, độ bền cao hơn 1.000 lần. Intel từng hé lộ sẽ bắt đầu cung cấp ổ SSD Optane trong năm 2017.