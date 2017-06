Trong khuôn khổ Hội nghị Di động Thế giới Thượng Hải 2017 (Mobile World Congress Shanghai), Qualcomm cho ra mắt nền tảng di động Snapdragon 450, thành viên mới thuộc gia đình nền tảng di động Snapdragon 400.

Đại diện Qualcomm cho biết chip Snapdragon 450 dành riêng cho các điện thoại thông minh và máy tính bảng tầm trung. Sản phẩm được thiết kế trên quy trình 14nm FinFET, mang đến thời lượng pin lâu cũng như khả năng xử lý đồ họa và năng lực tính toán, xử lý hình ảnh cũng như kết nối LTE tốt hơn so với thế hệ trước.

Snapdragon 450 được thiết kế CPU kiến trúc ARM với tám nhân Cortex 53 tăng 25% năng lực tính toán so với thế hệ tiền nhiệm. GPU Qualcomm Adreno 506 được tích hợp cũng có năng lực xử lý đồ họa tăng 25% so với Snapdragon 435. Thời lượng pin được cải tiến và giúp tăng 4 giờ sử dụng so với Snapdragon 435. Snapdragon 450 cũng được thiết kế với camera kép nâng cao với độ phân giải tối đa 13MP. Ngoài ra người dùng sẽ được trải nghiệm kết nối LTE tốc độ cao nhờ modem Snapdragon X9 LTE, sử dụng công nghệ gộp sóng mang 2x20MHz cho cả hai đường tải xuống và tải lên cho tốc độ tối đa lần lượt là 300Mbps và 150Mbps. Snapdragon 450 cũng là bộ xử lý đầu tiên thuộc dòng 400 có hỗ trợ USB 3.0, cho tốc độ truyền dữ liệu qua USB nhanh hơn.

Ông Kedar Kondap, Phó Chủ tịch, bộ phận Quản lý Sản phẩm thuộc Qualcomm Technologies, Inc., cho biết: “Với Snapdragon 450, người dùng sẽ được trải nghiệm những cải thiện ngoạn mục về hiệu năng, kết nối, thời lượng pin cũng như năng lực xử lý hình ảnh. Nền tảng di động Snapdragon là một phần trong tầm nhìn của chúng tôi trong việc mang đến các chức năng di động tiên tiến nhất với giá trị tốt nhất có thể. ”

Hơn 1900 thiết kế dựa trên các nền tảng di động Snapdragon 400 đã được tung ra hoặc sắp có mặt. Các thiết bị này sẽ được đưa ra vào quý 3 năm 2017, và nền tảng này sẽ được phổ biến trên các thiết bị dành cho người dùng vào cuối năm nay.