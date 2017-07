Cận cảnh bộ đôi card đồ họa MSI GeForce GT 1030

Kiến trúc Pascal, hiệu năng hứa hẹn, nhưng ngoại hình thích hợp cho cả những thùng máy nhỏ gọn cùng chi phí đầu tư khá ‘mềm’ là những điểm hot của bộ đôi card đồ họa MSI Geforce GT 1030 2GH LP OC và MSI Geforce GT 1030 AERO ITX 2G OC.

Bộ đôi card đồ họa MSI Geforce GT 1030 2GH LP OC và MSI Geforce GT 1030 AERO ITX 2G OC là 2 đại diện mới được nhà sản xuất trang bị GPU kiến trúc Pascal đang có mặt trên thị trường. Về cơ bản, MSI Geforce GT 1030 2GH LP OC và MSI Geforce GT 1030 AERO ITX 2G OC cũng có thể xem là những sản phẩm dành cho người dùng cần một chiếc card đồ họa để tăng cường trải nghiệm giải trí và game song không phải đắn đo về chi phí đầu tư ban đầu.

Là những sản phẩm hướng đến nhóm khách hàng phổ thông, nên MSI Geforce GT 1030 2GH LP OC và MSI Geforce GT 1030 AERO ITX 2G OC đương nhiên không “lực” như những đàn anh khác trong series card đồ họa Geforce 10 Series. Cụ thể, bộ đôi card đồ họa thế hệ mới của MSI chỉ trang bị GPU GP108-300, 384 lõi CUDA, RAM đồ họa dung lượng 2GB và hỗ trợ BUS bộ nhớ 64-bit. Tuy nhiên, bộ đôi MSI Geforce GT 1030 2GH LP OC và MSI Geforce GT 1030 AERO ITX 2G OC đã được ép xung sẵn từ phía nhà sản xuất. Bên cạnh khả năng hoạt động ở mức xung nhịp chuẩn 1.265MHz, bộ đôi MSI Geforce GT 1030 2GH LP OC có thể đạt mức xung nhịp 1.518MHz ở chế độ boost. Hai mẫu card đồ họa thế hệ mới của MSI cũng được chứng nhận tương thích Direct X12, HDCP 2.2 và quan trọng là cũng có độ bền cao nhờ trang bị những thành phần và thiết kế theo tiêu chuẩn MIL-STD-810G.

Đáng chú ý hơn, MSI Geforce GT 1030 2GH LP OC và MSI Geforce GT 1030 AERO ITX 2G OC hoạt động tốt cả với những hệ thống máy tính dùng nguồn công suất chỉ ở mức 300W và nhờ ngoại hình thiết kế theo dạng low-profile, nên mỗi mẫu card đồ họa này đều có thể vừa vặn cho cả những bộ case nhỏ gọn, thích hợp cho những ai đang xây dựng một bộ HTPC. Điểm chung của 2 mẫu card đồ họa MSI Geforce GT 1030 này chính là thiết bị hỗ trợ ngõ xuất tín hiệu hình ảnh chuẩn HDMI 2.0b. Tuy nhiên, MSI Geforce GT 1030 2GH LP OC được trang bị thêm cổng DisplayPort 1.4, trong khi đó, người anh em MSI Geforce GT 1030 AERO ITX 2G OC chỉ trang bị thêm ngõ DVI-D. Mỗi sản phẩm cũng được bán kèm mặt nạ low-profile (khi dùng trên các thùng máy nhỏ gọn) để thay thế cho mặt nạ vốn được nhà sản xuất gắn sẵn trên card. Tuy nhiên, điểm trừ trên cả 2 mẫu card đồ họa này chính là việc tháo rời mặt nạ lắp sẵn không đơn giản vì hệ thống tản nhiệt thiết kế che hẳn một bên ốc.

Hiện tại, MSI Geforce GT 1030 2GH LP OC và MSI Geforce GT 1030 AERO ITX 2G OC đã có mặt trên thị trường với mức giá lần lượt là 1,95 triệu đồng và 2,19 triệu đồng (giá tham khảo Game Master). Với phiên bản MSI Geforce GT 1030 AERO ITX 2G OC, nhà sản xuất tăng cường thêm quạt làm mát hứa hẹn khả năng tản nhiệt tốt hơn.

MSI Geforce GT 1030 2GH LP OC.

Trải nghiệm thực tế MSI Geforce GT 1030 2GH LP OC cho thấy mẫu card đồ họa này thực sự mát mẻ khi vận hành với các tác vụ cơ bản hằng ngày như giải trí với phim ảnh chất lượng cao. Phiên bản tản nhiệt thụ động này khi “ép” hết tải nhìn chung khá nóng, nhiệt độ cao nhất vào khoảng 79 độ C, song hiệu năng vẫn khá ổn. Nhìn chung, MSI Geforce GT 1030 2GH LP OC trong một số trải nghiệm game đều cho thấy hiệu suất “mướt” khi thiết lập game ở độ phân giải Full HD, đồ họa trung bình (Rise of the Tomb Raider). Với các thể loại game eSport như LOL, MSI Geforce GT 1030 2GH LP OC có thừa sức “kéo” max settings ở độ phân giải Full HD, mang lại hiệu ứng đồ họa cực kỳ ấn tượng.