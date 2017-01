(PCWorldVN) Nguyên nhân khiến những chiếc smartphone cao cấp phát hỏa dường như không phải xuất phát từ pin như những nghi ngờ trước đây.

Tính đến thời điểm hiện tại, những chiếc smartphone cao cấp Samsung Galaxy Note 7 phát hỏa được cho là vì nhà sản xuất đã quá vội vàng trong khâu thiết kế pin. Cụ thể hơn Galaxy Note 7 được khẳng định đã bị “ép” mỏng khiến những thỏi pin bên trong không có đủ không gian cần thiết để có thể gánh chịu những áp lực tác động từ bên ngoài trong quá trình sử dụng. Chính điều này đã khiến các điện cực có cơ hội gần nhau hơn dẫn đến việc phát hỏa.

Được biết, Samsung cách đây không lâu từng khẳng định đã tìm ra chính xác nguyên nhân khiến mẫu smartphone Galaxy Note 7 phát hỏa, song hãng khi đó vẫn chưa sẵn sàng để công bố.

Có vẻ như pin do Samsung SDI sản xuất không phải là nguyên nhân khiến những chiếc Note 7 phát hỏa.

Theo cập nhật mới nhất, có lẽ nguyên nhân khiến những chiếc smartphone hàng “hot” Galaxy Note 7 phát hỏa không thuộc về pin. Cụ thể hơn, Samsung được khẳng định sẽ vẫn trang bị cho những siêu phẩm sắp ra mắt là Galaxy S8 và Galaxy S8 Plus pin do Samsung SDI sản xuất. Không chỉ vậy, mẫu smartphone Galaxy A7 2017 cũng được khẳng định sẽ trang bị pin 3.600mAh cũng do SDI sản xuất và thậm chí là có mức dung lượng cao hơn pin của Galaxy Note 7 đến 20%. Trong khi đó, những thỏi pin mà Galaxy Note 7 dùng và phát hỏa trước đây được biết do chính Samsung SDI sản xuất.

Theo giới quan sát, Galaxy S8 cũng như Galaxy S8 Plus sẽ là những vũ khí quan trọng để Samsung bù đắp lại cho những gì đã mất từ sau khi Galaxy Note 7 phát hỏa. Trước việc nhà sản xuất smartphone “xứ sở Kim chi” sẽ vẫn tiếp tục tin dùng pin do Samsung SDI sản xuất cho thấy nhiều khả năng nguyên nhân khiến Galaxy Note 7 phát hỏa trước đây không phải do pin nữa.

Hy vọng làng smartphone sẽ sớm có câu trả lời cụ thể từ Samsung về nguyên nhân những chiếc Galaxy Note 7 phát hỏa ngay trong tháng này như đã hứa trước đây.