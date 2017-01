(PCWorldVN) Làng smartphone vào thời điểm cuối tháng 2/2017 được khẳng định sẽ đón nhận thêm nhiều sản phẩm mới từ nhà sản xuất Lenovo.

Lenovo vừa chính thức thông báo sẽ sớm giới thiệu thêm những mẫu smartphone Moto thế hệ mới trong khuôn khổ triển lãm MWC 2017 dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 26/2/2017 tại Tây Ban Nha như lệ thường. Tiếc là những thông tin úp mở từ phía Lenovo vẫn còn ít nhiều hạn chế, song giới quan sát kỳ vọng hãng này sẽ mang mẫu Moto G5 Plus vốn là cái tên được nhắc đến nhiều gần đây như là sản phẩm được ra đời nhằm thay thế mẫu Moto G4 Plus.

Tính đến thời điểm hiện tại, Lenovo đã thâu tóm Motorola đã được hơn 2 năm. Cũng từ thương vụ này, Lenovo khi đó đã chính thức trực tiếp sở hữu thương hiệu Motorola cũng như toàn bộ sản phẩm của bộ phận di động Motorola Mobility, điển hình như Moto X (2014), Moto G (2014), Moto E, DROID và cả Moto 360.

Thư mời tham gia sự kiện ra mắt smartphone Moto thế hệ mới của Lenovo.

Trở lại với chiếc smartphone Moto G5 Plus (tên mã XT1685) dự kiến sẽ ra mắt vào cuối tháng 2/2017, theo cập nhật đây sẽ là sản phẩm được cài đặt sẵn Android 7.0 Nougat. Moto G5 Plus cũng được cho là sẽ trang bị màn hình 5,5 inch Full HD, bộ xử lý 8 nhân Qualcomm Snapdragon 625, pin 3.080mAh. Mẫu smartphone Moto G5 Plus cũng được kỳ vọng sẽ có nhiều tùy chọn màu sắc hot trong đó có cả phiên bản gold và giá bán tầm 380 USD.

Nhiều khả năng Lenovo cũng sẽ ra mắt thêm những đại diện thuộc phân khúc cao cấp tại MWC 2017.