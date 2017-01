(PCWorldVN) Thông tin rò rỉ mới nhất cũng cho thấy Galaxy S8 cũng sẽ có thêm tùy chọn phiên bản Plus với kích thước ngang ngửa mẫu Galaxy S7 Edge.

Cách đây ít hôm, làng smartphone từng xuất hiện thông tin cho thấy chiếc Galaxy S8 sẽ không còn trang bị nút Home cứng như cách mà Samsung vẫn làm trên những sản phẩm của mình. Hình ảnh rò rỉ khi đó cũng cho thấy chiếc smartphone cao cấp Galaxy S8 cũng có thiết kế khung viền màn hình mảnh mai hơn.

Theo cập nhật mới nhất, fan Samsung gần như có đoan chắc chiếc Galaxy S8 sẽ không trang bị nút Home như đồn thổi trước đây nữa. Không chỉ vậy, bên cạnh phiên bản Galaxy S8, Samsung nhiều khả năng cũng sẽ ra mắt thêm tùy chọn Galaxy S8 Plus. Dựa vào những hình ảnh được cho là bản thiết kế của bộ đôi Galaxy S8 và Galaxy S8 Plus mới, có thể nhận thấy phiên bản Plus có ngoại hình tương đương mẫu Galaxy S7 Edge. Riêng phiên bản Samsung Galaxy S8 sẽ chỉ ngang ngửa với mẫu Galaxy S7 từng giới thiệu.

Tính đến thời điểm này, Galaxy S8 và Galaxy S8 Plus được kỳ vọng sẽ sớm ra mắt vào thời điểm cuối tháng 2/2017 và lên kệ vào ngày 17/4/2017. Hãy cùng PC World Vietnam điểm qua hình ảnh được cho là bản thiết kế của Galaxy S8 và Galaxy S8 Plus ngay sau đây: