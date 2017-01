(PCWorldVN) Nguyên nhân chính khiến những chiếc Galaxy Note 7 phát hỏa xuất phát từ pin đúng như những dự đoán trước đây.

Đúng như thông báo gần đây, Samsung hôm nay đã chính thức công khai nguyên nhân khiến mẫu smartphone cao cấp Galaxy Note 7 phát hỏa. Tuy nhiên, những tiết lộ chính thức từ phía Samsung cũng không nằm ngoài dự đoán của giới công nghệ, vì phát hiện của hãng sau nhiều ngày nghiên cứu cũng cho thấy nguyên nhân cháy nổ xuất phát từ pin.

Cụ thể, theo Samsung, có 2 nguyên nhân khiến những chiếc Galaxy Note 7 phát hỏa và quá trình nghiên cứu cho thấy cả 2 nhà cung ứng pin (không nêu tên) cho mẫu smartphone cao cấp này đều bị dính lỗi trong quá trình sản xuất. Cũng theo Samsung, những mẫu pin do nhà cung cấp mà Samsung gọi là nhà sản xuất A thiết kế có lớp vỏ ngoài quá “chật” để bảo đảm an toàn cho các điện cực bên trong. Chính điều này đã khiến pin bị ngắn mạch và phát hỏa dẫn đến chiếc smartphone cao cấp Galaxy Note 7 bị liên lụy.

Nguyên nhân chính khiến Galaxy Note 7 phát hỏa là do lỗi trong khâu thiết kế pin.

Riêng với những mẫu pin mà nhà sản xuất thứ 2 chịu trách nhiệm cung cấp pin cho Galaxy Note 7, Samsung cho rằng sai sót cũng nằm ở khâu thiết kế khiến các mối hàn cao hơn quy định khiến các lớp cách ly bị xuyên thủng gây tình trạng đoản mạch. Cũng theo Samsung, quá trình nghiên cứu lỗi phát hỏa trên Galaxy Note 7 còn cho thấy một lượng nhỏ pin được xuất ra thị trường nhưng thiếu lớp cách ly bảo vệ giữa các điện cực.

Trước những thiếu sót trong việc sản xuất pin khiến những chiếc Galaxy Note 7 phát hỏa, Samsung đã chính thức nhận trách nhiệm và cũng đã có nhiều động thái nhằm xoa dịu khách hàng của mình trong thời gian qua. Samsung cho biết hãng cũng sẽ tăng cường khâu kiểm tra an toàn cho từng thành phần của những sản phẩm của hãng. Riêng với pin, Samsung sẽ áp dụng 8 bước kiểm tra an toàn đặc biệt bao gồm cả phương pháp chụp X quang pin để bảo đảm tối đa sự an toàn cho khách hàng.