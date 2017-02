(PCWorldVN) Làng smartphone vừa ghi nhận thêm một ca iPhone 6 Plus phát hỏa ngay trong đêm, song may mắn là không có thiệt hại về người.

Như PC World Vietnam từng thông tin, làng smartphone trong năm 2016 từng ghi nhận những trường hợp cháy nổ iPhone 6 Plus khiến không ít fan Apple cảm thấy bất an. Đơn cử, trong vụ nổ iPhone gần đây nhất, chị Yvette Estrada đến từ California, Mỹ cho biết đã bị hư hỏng nặng 2 đế gắn Apple Watch và một cặp kính. Trong khi đó, Darin Hlavaty, một sinh viên của trường Rowan College thuộc quận Burlington, New Jersey, Mỹ may mắn thoát hiểm vì chiếc iPhone 6 Plus phát cháy chỉ làm thủng túi quần sau. Trang 6ABC dẫn lời Rowan College khi đó cho biết chiếc iPhone 6 Plus của anh này dù đã hết pin và không hề cắm sạc nhưng vẫn bốc cháy.

Những tưởng trong năm 2017 này Apple sẽ bớt xui rủi hơn, nhưng theo cập nhật mới nhất, vận may dường như vẫn chưa mỉm cười với nhà sản xuất này. Cụ thể, làng smartphone vừa ghi nhận thêm một ca cháy iPhone 6 Plus ngay trong đêm lúc chủ nhân đang say giấc nồng. May mắn là vị nữ chủ nhân của chiếc iPhone 6 Plus kém may mắn này cho biết chị đã kịp thời phát hiện và ngay lúc đó, chồng chị cũng đã kịp thời dập tắt vụ cháy. Vị nữ chủ nhân của chiếc iPhone 6 Plus kém may mắn này cũng cho biết thêm nếu không kịp thời dập tắt, lửa có thể bén vào màn cửa và khó có thể nói hậu quả sẽ như thế nào.

Được biết, chiếc iPhone 6 Plus của vị nữ chủ nhân cư ngụ tại Florida này đã có tuổi đời hơn 2 năm. Theo giới quan sát, nguyên nhân vụ cháy nhiều khả năng không xuất phát từ việc pin của máy bị lỗi. Apple được cho là cũng đã ghi nhận trường hợp cháy smartphone này và hứa sẽ đổi mới cho vị nữ chủ nhân kém iPhone 6 Plus may mắn trên.

Hiện tại, nguyên nhân chính xác khiến những chiếc iPhone 6 Plus cháy nổ vẫn còn là những ẩn số. Vì vậy, theo lời khuyên của giới quan sát, người dùng iPhone 6 Plus tốt nhất không nên đặt máy gần chỗ ngủ và nên cẩn thận cả trong quá trình sạc pin cho máy. Bên cạnh đó, nếu phát hiện những dấu hiệu bất thường trên chiếc iPhone 6 Plus như tình trạng pin phồng hoặc thân máy có những chỗ cong, hở, người dùng tốt nhất không nên xem thường vì đây có thể là dấu hiệu cho vụ hỏa hoạn sau đó.