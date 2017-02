(PCWorldVN) Bộ phụ kiện cho Galaxy S8 và Galaxy S8 Plus vừa rò rỉ cho thấy dòng flagship mới của Samsung mang rất nhiều nét tương đồng với hình ảnh mẫu smartphone mà 'thánh đồn' Evan Blass từng khoe.

Tính đến thời điểm này, làng smartphone phải nói là đã có khá nhiều hình ảnh phụ kiện ốp lưng được cho là của mẫu smartphone Galaxy S8 mà Samsung sắp ra mắt. Tuy nhiên, nếu so sánh với hình ảnh mẫu smartphone mà vị “thánh đồn” @EvLeaks (Evan Blass) từng chia sẻ, khó có thể nhận ra những điểm hòa hợp trong thiết kế những bộ case rò rỉ gần đây.

May mắn là bộ phụ kiện dành cho Galaxy S8 và Galaxy S8 Plus mới rò rỉ đã cho thấy những điểm tương đồng trong thiết kế khi so với hình ảnh mẫu smartphone mà @EvLeaks từng khoe. Cụ thể, phần khuyết lớn trên ốp lưng hoàn toàn khớp với thiết kế cụm camera và đèn flash LED trợ sáng trên mẫu Galaxy S8 của Evan Blass. Cũng qua hình ảnh bộ phụ kiện này, có thể nhận thấy Samsung nhiều khả năng cũng sẽ thay đổi vị trí của cảm biến vân tay tích hợp đúng như đồn thổi.

Hình ảnh bộ phụ kiện ốp lưng được cho là của Galaxy S8 và S8 Plus.

Tuy vậy, giới quan sát đang tự hỏi liệu thiết kế cảm biến vân tay mới này có đủ lớn để người dùng thực hiện các thao tác chạm nhanh đầu ngón tay như cách mà hãng làm với nút Home cứng trên các sản phẩm trước đây hay không.

Hiện tại, Galaxy S8 và Galaxy S8 Plus được kỳ vọng sẽ sớm xuất hiện trong khuôn khổ triển lãm MWC 2017. Hiện chưa rõ sự khác biệt giữa phiên bản Galaxy S8 và người anh em Galaxy S8 Plus. Tuy nhiên, với Galaxy S8, đa phần người dùng đều tin rằng sản phẩm mới sẽ trang bị bộ xử lý Qualcomm Snapdragon 835, RAM 4GB hoặc 6GB, camera chính 12MP, camera selfie 5MP, pin 3.250mAh, riêng bản Plus sẽ trang bị pin 3.750mAh.

Làng smartphone gần đây cũng có luồng thông tin cho rằng Samsung Galaxy S8 sẽ hỗ trợ cả phụ kiện DeX, cho phép kết nối smartphone với màn hình máy tính, bàn phím cũng như các phụ kiện khác tựa như cách mà Microsoft từng làm với bộ phụ kiện Continumm. Samsung cũng được khẳng định là đang âm thầm chuyển sang một nhà cung cấp pin khác đến từ Nhật Bản. Cụ thể hơn, trang tin tiếng Hàn Quốc Han Kyung hôm 2/2 dẫn nguồn tin thân cận với Samsung tiết lộ rằng những chiếc Galaxy S8 sẽ được trang bị pin do Murata Manufacturing sản xuất. Được biết, đây chính là một đối tác chuyên cung ứng pin cho các sản phẩm của Apple.

Mặt trong phụ kiện rò rỉ.