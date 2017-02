(PCWorldVN) Không chỉ có một cái nhìn rõ hơn về chiếc Moto G5 Plus, người dùng cũng có thêm thông tin về những yếu tố quan trọng trong cấu hình máy.

Mới hồi cuối tháng 1/2017, người dùng từng có dịp ngắm mẫu smartphone Moto G5 Plus sắp ra mắt cũng như nắm được vài thông tin quan trọng trong cấu hình máy. Tuy nhiên, tiếc là hình ảnh rò rỉ khi đó không được mấy chất lượng nên dường như cũng chưa thật thỏa mãn người hâm mộ thương hiệu điện thoại lừng danh một thời này.

May mắn là Moto G5 Plus lại một lần nữa xuất hiện và lần này hình ảnh cho thấy một sản phẩm rõ nét hơn, ra dáng một sản phẩm thử nghiệm hơn. Qua hình ảnh rò rỉ, có thể nhận thấy Moto G5 Plus cũng sẽ được trang bị những tính năng “hot”. Tuy vậy, Moto G5 Plus sẽ chỉ trang bị màn hình 5,2 inch thay vì thông tin cho rằng máy trang bị màn hình 5,5 inch từng xuất hiện trước đây.

Hình ảnh được cho là ảnh thực tế của chiếc Moto G5 Plus sắp ra mắt.

Cũng dựa vào hình ảnh rò rỉ này, có thể nhận thấy Moto G5 Plus sẽ hỗ trợ độ phân giải màn hình ở mức Full HD, bộ xử lý xung nhịp 2GHz (nhiều khả năng sẽ là mẫu Qualcomm Snapdragon 625), camera 12MP hỗ trợ khả năng lấy nét siêu tốc, pin 3.000mAh hỗ trợ sạc nhanh, kết nối NFC, bảo mật vân tay tích hợp. Theo giới quan sát, Moto G5 Plus rất có thể sẽ trang bị RAM 4GB, bộ nhớ trong cũng đạt mức 32GB và cũng sẽ được cài đặt sẵn Android 7.

Tính đến thời điểm này, Moto G5 Plus và người anh em Moto G5 được kỳ vọng sẽ xuất hiện tại triển lãm MWC 2017 dự kiến diễn ra từ ngày 26/2.