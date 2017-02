(PCWorldVN) Hình ảnh rò rỉ cho thấy mẫu smartphone Asus Zenfone 3 Go đã chuyển sang dùng thiết kế nguyên khối và nhiều khả năng thân máy bằng kim loại.

Asus mới đây được cho là đang chuẩn bị tung ra thị trường thêm một đại diện mới cũng thuộc dòng sản phẩm smartphone Zenfone 3 Series. Tuy nhiên, theo cập nhật, sản phẩm mới sẽ là một bản cập nhật từ mẫu Zenfone Go vốn được nhà sản xuất hướng đến người dùng phân khúc phổ thông.

May mắn là dù chưa chính thức xuất hiện trên thị trường, nhưng nguồn tin rò rỉ đã tiết lộ gần đầy đủ những thông tin quan trọng về chiếc smartphone Asus Zenfone 3 Go này. Dựa vào hình ảnh rò rỉ, có thể nhận thấy Zenfone 3 Go cũng có nhiều tùy chọn màu sắc vỏ máy tựa như các đại diện thuộc dòng sản phẩm Zenfone 3 Series. Theo phỏng đoán, Zenfone 3 Go rất có thể cũng sẽ được nhà sản xuất ứng dụng thiết kế thân máy kim loại nguyên khối.

Hình ảnh mẫu smartphone Asus ZenFone 3 Go.

Riêng về cấu hình, Zenfone 3 Go được khẳng định sẽ trang bị màn hình 5 inch độ phân giải HD, bộ xử lý Qualcomm Snapdragon 410, RAM 2GB, bộ nhớ trong 16GB. Camera chính 13MP trên Zenfone 3 Go cũng được cho là sẽ có kích thước điểm ảnh 1,4 μm. Camera selfie trên mẫu smartphone sắp ra mắt cũng được đảm bảo sẽ hỗ trợ độ phân giải ở mức 5MP và trang bị kèm đèn flash LED trợ sáng. Không chỉ vậy, Asus Zenfone 3 Go cũng sẽ trang bị micro hỗ trợ chống ồn, loa tích hợp với nam châm “lực” hơn hứa hẹn mang lại trải nghiệm âm thanh tốt hơn khi không dùng tai nghe.

Hiện tại, giới quan sát kỳ vọng mẫu smartphone Asus Zenfone 3 Go cũng sẽ được giới thiệu tại triển lãm MWC 2017 diễn ra vào cuối tháng này.