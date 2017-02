Có khoảng vài chục chiếc iPhone bị người dùng than phiền là tự động tắt nguồn hay màn hình bỗng dưng mất tín hiệu, trong đó có iPhone 6 , 6S, 6 Plus và 6S Plus, người dùng buộc phải gắn sạc lại, lúc ấy thiết bị mới trở lại hoạt động bình thường.