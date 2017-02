Cận cảnh smartphone Huawei P10 và P10 Plus

(PCWorldVN) Huawei P10, P10 Plus hấp dẫn nhờ camera Leica với những cải tiến mạnh mẽ, nhiều tùy sắc vỏ máy trẻ trung và cả nền tảng Android 7.0 Nougat.

Sau nhiều đồn thổi, mẫu smartphone cao cấp Huawei P10, sản phẩm tiếp nối mẫu P9 từng gây xôn xao làng smartphone đã chính thức được ra mắt trong khuôn khổ triển lãm MWC 2017 đang diễn ra tại Tây Ban Nha. Tuy nhiên, Huawei lần này không chỉ giới thiệu mỗi mẫu P10 mà còn ra mắt thêm cả phiên bản P10 Plus với màn hình rộng hơn và thậm chí còn khủng hơn vì trang bị đến 6GB RAM và bộ nhớ trong dung lượng đến 128GB.

Tựa như những đàn anh từng giới thiệu hồi năm ngoái, Huawei P10 và P10 Plus cũng được thiết kế hướng đến nhóm khách hàng yêu thích chụp ảnh bằng smartphone. So với người tiền nhiệm, cả Huawei P10 và P10 Plus đều đã được nhà sản xuất nâng cấp đáng kể về camera.

Đáng chú ý nhất vẫn là Huawei còn mạnh tay trang bị cả camera hàng hiệu Leica cho cụm máy ảnh ở mặt trước P10 và P10 Plus. Sự nâng cấp này hứa hẹn mang lại cho người dùng yêu thích selfie những shot hình lung linh và hiệu ứng xóa phông ấn tượng hơn. Camera sau trên bộ đôi Huawei P10 và P10 Plus cũng trang bị công nghệ và lens cao cấp từ Leica với khả năng chụp ảnh trắng đen. Tuy nhiên, thay vì trang bị bảo mật vân tay độc lập như cách mà Huawei làm trên mẫu P9, bộ đôi P10 và P10 Plus đã trông mượt mà hơn nhờ cảm biến nhận dạng dấu vân tay đã được tích hợp dưới nút Home.

Người dùng trẻ sẽ có nhiều tùy chọn hơn nữa với Huawei P10 và P10 Plus vì được tăng cường đến 8 tùy chọn màu sắc. Giao diện người dùng EMUI 5.1 phát triển trên nền Android 7.0 Nougat cũng được tăng cường tính năng Ultra Memory với lời quảng cáo giúp tăng tốc ứng dụng hơn đến 30% cùng nhiều tính năng hấp dẫn khác.

Hiện tại, Huawei P10 và P10 Plus có giá bán lần lượt ở mức 685 USD và 738 USD. Dự kiến bộ đôi smartphone cao cấp của Huawei sẽ được mở bán trong tháng 3/2017.