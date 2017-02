(PCWorldVN) So với những đàn anh ra mắt hồi MWC 2016, mẫu tablet lai Alcatel Plus 12 đã mang trên mình những cải tiến đáng chú ý.

Sau một năm kể từ khi giới thiệu mẫu tablet Plus 10 cũng với thiết kế 2-trong-1 và sử dụng nền tảng Windows, nay Alcatel đã chính thức ra mắt sản phẩm tiếp nối với nhiều cải tiến mang tên Plus 12. Ngay từ trong tên gọi sản phẩm, Alcatel dường như muốn cho thấy chiếc tablet thế hệ mới đã được tăng cường kích thước màn hình lên mức 12,6 inch.

Alcatel Plus 12 đương nhiên được trang bị kèm bàn phím vật lý để có thể dùng như laptop khi cần. Không chỉ được tăng kích thước màn hình và hỗ trợ độ phân giải đạt mức Full HD, mang lại trải nghiệm hình ảnh tốt hơn, Alcatel Plus 12 cũng được nâng cấp đáng kể về phần cứng. Cụ thể, máy trang bị bộ xử lý Intel Celeron N3350, RAM 4GB, bộ nhớ trong 32GB, khe cắm thẻ microSD, kết nối Wi-Fi 802.11n, Bluetooth, LTE và pin dung lượng 6.900mAh. Mẫu tablet lai Alcatel Plus 12 cũng được tích hợp bảo mật vân tay hỗ trợ Windows Hello, camera trước 5MP, và cả kết nối USB Type-C.

Theo Alcatel, phần đế kiêm bàn phím vật lý trên Plus 12 cũng có chức năng như một trạm phát sóng LTE cho phép 15 thiết bị kết nối để chia sẻ Internet. Phần đế này cũng được kết nối với phần máy tính bảng qua các giao tiếp giữ chặt bởi lực hút từ tính. Theo Windows Phone, lực hút nam châm trên Alcatel Plus 12 khá mạnh và người dùng sẽ phải tốn ít nhiều sức để tách rời phần bàn phím ra khỏi thân máy nếu cần.

Hãy cùng PC World Vietnam điểm qua những hình ảnh mẫu tablet 2-trong-1 Alcatel Plus 12 ngay sau đây: