(PCWorldVN) Kết quả hiệu năng rò rỉ cho thấy mẫu smartphone Galaxy S8 Plus với bộ xử lý Qualcomm Snapdragon 835 chưa thật ấn tượng như mong đợi.

Nói đến Samsung Galaxy S8 Plus và Galaxy S8, bộ đôi smartphone cao cấp dù chưa ra mắt nhưng giới quan sát đã có thể đoán chắc rằng sản phẩm mới cũng sẽ có những tùy chọn khác nhau về bộ xử lý tùy theo thị trường như cách mà hãng điện tử tiêu dùng Hàn Quốc vẫn thường làm. Dẫu cho có những khác biệt về bộ xử lý, nhưng cả Galaxy S8 Plus và người anh em của mình đều được kỳ vọng sẽ mang lại hiệu năng ấn tượng hơn.

Tuy nhiên, theo kết quả thử nghiệm hiệu năng dùng Geekbench rò rỉ gần đây, mẫu Galaxy S8 Plus với bộ xử lý Qualcomm Snapdragon 835 thực sự chưa đủ sức hấp dẫn giới công nghệ. Cụ thể, trong phép thử đơn nhân, mẫu Galaxy S8 Plus phiên bản dùng SoC hàng hiệu Mỹ dù đạt 1.929 điểm, nhưng vẫn dưới cơ mẫu iPhone 7 Plus với kết quả vượt xa mốc 3.400 điểm. Trong phép thử hiệu năng đa nhân, Galaxy S8 Plus cũng cho điểm số thấp hơn so với mẫu Huawei Mate 9.

Như PC World Vietnam từng thông tin, phiên bản "bé bự" của dòng Samsung Galaxy S8 được khẳng định sẽ trang bị màn hình kích thước 6,2 inch, RAM dung lượng 4GB, bộ nhớ trong 64GB với khả năng mở rộng thông qua thẻ microSD, kèm theo đó là khả năng sạc không dây và tích hợp công nghệ quét mống mắt để tăng cường khả năng bảo mật.

Theo lộ trình, Samsung Galaxy S8 và người anh em Galaxy S8 Plus sẽ sớm được giới thiệu vào cuối tháng 3/2017.