(PCWorldVN) Khám phá mới nhất cho thấy chiếc LG G6 rõ ràng sử dụng bộ tản nhiệt cho bộ xử lý, thiết kế chống nước thông minh và nhiều điều thú vị khác.

Nói đến LG G6, có lẽ đa phần người dùng đam mê smartphone đều rõ đây là sản phẩm cao cấp vừa được LG chính thức ra mắt gần đây. LG G6 cũng là một sản phẩm đánh dấu cột mốc quan trọng trong việc LG chọn kiểu thiết kế nguyên khối với khả năng chống nước thay vì dạng mô-đun cho phép tháo rời như các sản phẩm từng giới thiệu.

Trong lần “mổ xẻ” mới đây được thực hiện bởi JerryRigEverything (JRE), thành viên vốn nổi tiếng trong làng công nghệ bởi các thử nghiệm độ bền smartphone, người dùng đam mê smartphone nói chung và cả fan LG nói riêng đã có dịp tận mắt chứng kiến toàn bộ thiết kế nội thất của chiếc G6 cùng những điều thú vị.

Theo đánh giá của JerryRigEverything, LG G6 đã chứng tỏ mình là một sản phẩm mang nhiều cải tiến, đáng chú ý nhất là thiết kế chống nước. Bằng chứng là cụm loa ngoài được thiết kế nguyên khối và hoàn toàn độc lập với phần bo mạch chính. Điều này có nghĩa là cho dù chẳng may bị thấm nước, phần bo mạch chính của LG G6 vẫn bình an vô sự thay vì kiểu bố trí loa kết liền với bo mạch. Không chỉ vậy, cuộc mổ xẻ chiếc smartphone LG G6 của JRE cũng cho thấy rõ ràng máy sử dụng hệ thống tản nhiệt (heatpipe) cho SoC và hiệu quả tản nhiệt xem ra khá hiệu quả so với sản phẩm không trang bị tản nhiệt.

LG G6 cũng đã được nhà sản xuất nâng cấp cả về pin và điều này được chứng minh qua việc JRE đã thử thực hiện một trong những điều cấm kỵ để đảm bảo an toàn, nhưng thỏi pin vẫn không hề bị phát hỏa mà chỉ bốc khói nhẹ vì bị ngắn mạch. Phát hiện của JRE cho thấy panel màn hình cũng khá dễ dàng để tháo rời và thay thế. Mặt lưng máy hoàn toàn được làm bằng kính song vì đảm bảo an toàn cho người dùng khỏi ngấm nước, nhà sản xuất gia cố mặt kính bằng keo và không dễ dàng để tháo bung.

Theo giới công nghệ, dù JRE không đưa ra những đánh giá về mức độ khó/dễ sửa chữa như các chuyên gia phẫu thuật iFixit, nhưng cuộc giải phẫu của anh đã giúp thấy được những cải tiến đáng chú ý khi LG quyết định từ bỏ kiểu thiết kế mô-đun trước đây.