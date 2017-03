Samsung Galaxy S8 Plus 'bự' hơn iPhone 7 Plus

Thông tin rò rỉ mới nhất cũng cho thấy chiếc Samsung Galaxy S8 có kích thước na ná mẫu smartphone cao cấp LG G6 vừa ra mắt.

Theo lộ trình, Samsung sẽ sớm ra mắt bộ đôi smartphone cao cấp Galaxy S8 và Galaxy S8 Plus vào cuối tháng 3/2017.

Tuy chưa chính thức xuất hiện, nhưng nói đến 2 siêu phẩm này, đa phần người hâm mộ Samsung và cả giới công nghệ gần như đã nắm được nhiều tình tiết quan trọng.

Theo cập nhật mới nhất, thành viên nổi tiếng nhờ chuyên cung cấp thông tin rò rỉ với độ tin cậy cao OnLeaks đã tiết lộ thêm một chi tiết khá quan trọng về bộ đôi smartphone cao cấp Galaxy S8 và Galaxy S8 plus. Dựa vào hình ảnh mà vị thánh đồn này chia sẻ, có thể nhận thấy, chiếc Galaxy S8 có kích thước na ná mẫu smartphone cao cấp LG G6 từng giới thiệu gần đây.

Trong khi đó, chiếc Galaxy S8 Plus sẽ nhỉnh hơn chút đỉnh khi so sánh với chiếc iPhone 7 Plus, nhưng dù sao vẫn rõ ràng là "bự" hơn.

Hình ảnh so sánh kích thước của Galaxy S8/S8 Plus với các mẫu smartphone khác (nhấn vào hình để phóng lớn).

Theo giới quan sát, thông tin về kích thước mà OnLeaks tiết lộ lần này là một dữ liệu cho thấy những đồn thổi về việc Galaxy S8 và Galaxy S8 Plus sẽ có thiết kế viền màn hình mảnh mai như trước đây. Đáng chú ý hơn, hình ảnh rò rỉ mới nhất cũng cho thấy chiếc Galaxy S8 và phiên bản Plus vẫn sử dụng thiết kế duy nhất camera ở mặt sau.

Galaxy S8 dạo gần đây cũng được cho rằng sẽ kết hợp sử dụng cả bộ quét mống mắt với khả năng nhận diện khuôn mặt để tăng tốc mở khóa máy hơn nữa (chỉ 0,01 giây.) cho người dùng cuối. Samsung Galaxy S8 và cả phiên bản Plus cũng được cho rằng không còn sự hiện diện của nút Home cứng. Tuy nhiên, bộ đôi smartphone sắp ra mắt vẫn sử dụng ngõ tai nghe 3,5mm và giao tiếp USB Type-C như những sản phẩm được Samsung ra mắt gần đây.