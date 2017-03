Samsung Galaxy S8 Plus lộ ảnh thực tế

Hình ảnh rò rỉ mới nhất cho thấy chiếc Samsung Galaxy S8 Plus rõ ràng có thiết kế vát cong 2 cạnh màn hình và vắng bóng nút Home cứng.

Hôm 10/3, fan Samsung đã có dịp chứng kiến hình ảnh mô tả thiết kế của bộ đôi smartphone cao cấp Galaxy S8/S8 Plus trong đó cho thấy phiên bản “bé bự” thậm chí còn nhỉnh hơn cả iPhone 7 Plus.

Trước đó, làng smartphone cũng từng xuất hiện những hình ảnh, video rò rỉ được khẳng định là của Galaxy S8 và mẫu Galaxy S8 Plus sắp ra mắt, và cho thấy nhiều chi tiết thú vị.

Có vẻ như càng cận kề ngày ra mắt, fan Samsung càng có thêm thông tin về chiếc Galaxy S8/S8 Plus và dường như những thông tin rò rỉ này rõ ràng có một sự liên kết nhất định dù rằng xuất phát từ nhiều nguồn khác nhau. Cụ thể, hình ảnh thực tế mới nhất được cho là của chiếc Samsung Galaxy S8 Plus cũng cho thấy máy không hề còn sự hiện diện của nút Home cứng. Mẫu smartphone cao cấp Samsung Galaxy S8 Plus trong ảnh cũng cho thấy một sản phẩm với thiết kế màn hình vát cong 2 cạnh, khung viền siêu mỏng như những đồn thổi gần đây.

Chưa dừng lại ở đây, làng smartphone còn xuất hiện cả hình ảnh được cho là thỏi pin mà Samsung sẽ trang bị cho chiếc Samsung Galaxy S8 Plus. Hình ảnh mà nguồn tin thân cận với Samsung chia sẻ này cũng cho thấy mức dung lượng đúng như giá trị 3.500mAh mà giới công nghệ từng râm ran gần đây. Tuy nhiên, giới quan sát vẫn còn tỏ ra bán tín bán nghi vì các thông số pin cho thấy sản phẩm vẫn được sản xuất bởi nhà cung ứng pin cho chiếc Note 7.

Tính đến thời điểm này, có thể tin Samsung Galaxy S8/S8 Plus sẽ sớm được ra mắt vào cuối tháng 3 và lên kệ từ ngày 21/4/2017.

Hình ảnh mới nhất được khẳng định là của chiếc Samsung Galaxy S8 Plus: