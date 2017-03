Chiếc iPhone 6 Plus vô tình phát hỏa đã khiến một cửa hàng sửa chữa điện thoại tại Úc đóng cửa trong một ngày.

Làng smartphone mới hồi đầu tháng 2 từng ghi nhận một trường hợp cháy iPhone 6 Plus trong lúc chủ nhân thiết bị đang say giấc nồng. Được biết, chiếc iPhone 6 Plus phát hỏa tại thời điểm đó đã được 2 năm tuổi và Apple được cho là cũng đã ghi nhận trường hợp cháy smartphone này và hứa sẽ đổi mới cho vị nữ chủ nhân kém iPhone 6 Plus may mắn trên.

Tuy nhiên, có vẻ như vận đen vẫn chưa chịu buông tha Apple khi mới đây lại ghi nhận thêm một ca cháy iPhone 6 Plus và trớ trêu thay, sản phẩm đang được chờ để sửa chữa. Cụ thể hơn, qua nội dung video ghi lại hoạt động của một cửa hàng sửa chữa tại Queenslend, Úc được chia sẻ trên Youtube, có thể nhận thấy đôi nam nữ đã may mắn thoát nạn vì chiếc iPhone 6 Plus bốc khói dữ dội trước khi phát hỏa ngay trên tay chủ nhân thiết bị.

Được biết, kỹ thuật viên tại cửa hàng sửa chữa trên khẳng định chiếc iPhone 6 Plus đầy xui rủi này được đem đến cửa hàng trong tình trạng bể màn hình và lỗi pin. Sau khi kiểm tra và làm thủ tục nhận máy, chủ nhân của chiếc iPhone 6 Plus đã cầm lại điện thoại của mình và cũng đã có tác động lực vào màn hình của thiết bị. Liền ngay sau đó, chiếc iPhone 6 Plus bốc khói dữ dội và kỹ thuật viên của cửa hàng đã phải dùng đến bình chữa lửa. May mắn là chủ nhân của chiếc iPhone 6 Plus vẫn bình an vô sự. Tuy nhiên, cửa hàng sửa chữa đã phải đóng cửa hẳn một ngày.

Hiện chưa rõ liệu vị chủ nhân của chiếc iPhone 6 Plus phát hỏa trên đã liên hệ với Apple hay chưa.