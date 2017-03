Kết quả benchmark rò rỉ cho thấy hiệu năng của chiếc Samsung Galaxy S8 thậm chí còn cao hơn cả iPhone 7 và OnePlus 3T.

Tính đến thời điểm này, đại đa số giới hâm mộ Samsung cũng như dân công nghệ đều tin tưởng mẫu smartphone cao cấp Samsung Galaxy S8 sẽ mang tên mã SM-G950 và dự kiến sẽ sớm xuất hiện trên thị trường một ngày gần đây.

Tuy chưa chính thức xuất đầu lộ diện, nhưng Samsung Galaxy S8/ S8 Plus thực sự là những cái tên khá “hot” bởi lượng thông tin rò rỉ về sản phẩm này. Cập nhật mới nhất tiết lộ về kết quả benchmark được cho là của Samsung Galaxy S8 còn khiến không ít giới công nghệ xôn xao hơn nữa. Theo đó, kết quả hiệu năng tổng thể đo bằng Antutu cho thấy chiếc smartphone mang tên mã SM-G950 đạt đến 205.000 điểm. Với điểm số này, có thể kỳ vọng chiếc smartphone cao cấp Samsung Galaxy S8 sẽ có hiệu năng vượt qua cả những đối thủ lớn như iPhone 7 hay OnePlus 3T.

Không chỉ được tiết lộ sẽ có hiệu năng ở một level gần như “vô đối”, Samsung Galaxy S8 và người anh em Galaxy S8 Plus còn được chính vị thánh đồn @EvLeaks tiết lộ sẽ có 3 tùy chọn phiên bản màu sắc vỏ máy là đen - Black Sky, Xám - Orchid Grey và bạc - Arctic Silver.

Hình ảnh bộ sưu tập màu mới của Samsung Galaxy S8/S8 Plus.

Như lệ thường, @EvLeaks cũng trưng ra hẳn hình ảnh cho thấy bộ 3 phiên bản màu sắc của chiếc Samsung Galaxy S8 trong bài đăng gần đây của anh trên Twitter. Dựa vào hình ảnh này, cũng có thể khẳng định Samsung Galaxy S8 và phiên bản “bé bự” Samsung Galaxy S8 Plus sẽ không còn sự hiện diện của nút Home cứng bởi khung viền màn hình đã được vát mỏng tối đa. Tuy vậy, dường như muốn trêu chọc người hâm mộ của Samsung, vị thánh đồn này không hề trưng ra hình ảnh mặt lưng của những phiên bản màu mới trên.

Kết quả thử nghiệm hiệu năng được khẳng định là của mẫu Galaxy S8.

Như PC World Vietnam từng thông tin, Samsung Galaxy S8/S8 Plus sẽ sớm được giới thiệu vào cuối tháng này và dự kiến mở bán từ ngày 21/4. Tuy nhiên, thời điểm chính thức mở bán những siêu phẩm này đã được khẳng định sẽ dời đến ngày 28/4. Lý do cho việc chậm trễ theo phỏng đoán là do Samsung cần thêm thời gian để chắc chắn rằng Samsung Galaxy S8/S8 Plus sẽ không lao vào vết xe đổ của người anh em Samsung Galaxy Note 7.