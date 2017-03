Oppo F3 Plus: smartphone selfie kép, giá 10,67 triệu đồng

Không chỉ trang bị camera kép hứa hẹn tối ưu cho selfie, Oppo F3 Plus còn sở hữu ngoại hình hấp dẫn, bộ nhớ trong 64GB cùng công nghệ sạc pin siêu tốc.

F3 Plus là mẫu smartphone được Oppo thiết kế nhằm nâng tầm trải nghiệm chụp ảnh selfie lên một ‘level’ cao hơn cho người dùng yêu thích chụp ảnh bằng điện thoại. So với các sản phẩm từng giới thiệu, Oppo F3 Plus cũng là một sản phẩm khá hot bởi lần đầu tiên được nhà sản xuất này trang bị đến 2 camera trước.

Oppo F3 Plus cũng mang một dáng vẻ hiện đại, khỏe khoắn với thiết kế nhôm nguyên khối. Đáng chú ý là phần anten trên mặt lưng máy đã được “tút” lại thanh mảnh hơn tạo cảm giác liền mạch hơn các sản phẩm từng giới thiệu.

Cũng theo Oppo, màn hình 6 inch Full HD của F3 Plus còn được gia cố bởi kính cường lực Gorilla Glass 5 vát cong 2.5D "ăn tông" với thiết kế bo cong đều các của máy.

Oppo F3 Plus.

Là một được thiết kế tối ưu cho nhu cầu chụp ảnh, mẫu smartphone Oppo F3 Plus đương nhiên trang bị camera độ phân giải cao trên cả mặt trước lẫn phía sau. Quan trọng hơn, Oppo F3 Plus còn được trang bị đến 2 camera trước nên ngay người dùng có thể yên tâm selfie cả nhóm bạn bè mà không phải vất vả sắp đặt góc chụp như thiết kế duy nhất camera ở mặt trước truyền thống.

Với camera sau cảm biến Sony IMX398 và ống kính độ mở f/1.7 hỗ trợ công nghệ lấy nét Dual PDAF Oppo F3 Plus còn được khẳng định có thể lấy nét cấp kỳ cả trong môi trường thiếu sáng.

Nội lực của máy được hình thành từ bộ xử lý Qualcomm Snapdragon 653, đồ họa Adreno 510 tích hợp, RAM 4GB, bộ nhớ trong 64GB. Mẫu smartphone chuyên trị selfie của Oppo cũng trang bị 2 khay SIM, khe cắm thẻ microSD, pin 4.000mAh hỗ trợ công nghệ sạc nhanh VOOC và cũng được cài đặt sẵn nền tảng ColorOS 3.0 (phát triển trên nền Android 6).

Oppo F3 Plus hiện có giá bán ở mức 10,69 triệu đồng. Đại diện Oppo trong buổi ra mắt mẫu smartphone F3 Plus cho biết người dùng đã có thể đặt hàng trước sản phẩm này từ ngày 24/3/2017 đến 31/3/2017 và có cơ hội nhận nhiều phần quà hấp dẫn như tai nghe Bluetooth, vòng đeo tay chăm sóc sức khỏe. Thời gian giao hàng dự kiến sẽ bắt đầu từ ngày 1/4/2017.

Thêm hình ảnh Oppo F3 Plus: