Thiết kế nguyên khối kim loại cùng lớp phủ chống thấm nước, hiệu năng hứa hẹn, khả năng sạc siêu tốc là những điểm mà Lenovo kỳ vọng sẽ giúp Moto M tỏa sáng trong phân khúc smartphone tầm trung.

Như PC World Vietnam từng thông tin, Moto M là chiếc smartphone được thiết kế hướng đến người dùng cần một sản phẩm ‘khỏe’, nhiều tính năng bảo mật và quan trọng là cũng có camera tốt cho nhu cầu chụp ảnh bằng điện thoại.

Về ngoại hình, Moto M cũng cũng mang những đường nét thiết kế đặc trưng của các dòng smartphone Moto X Series. Đại diện Lenovo cũng khẳng định toàn bộ bề mặt của chiếc smartphone Moto M được phủ lớp bảo vệ đặc biệt giúp máy an toàn khi chẳng may bị vấy nước. So với các dòng sản phẩm từng giới thiệu, Moto M cũng trông hấp dẫn bởi thiết kế nguyên khối kim loại, tùy chọn bộ cánh tông màu nhã nhặn, khung viền màn hình khá mảnh nên cơ bản cũng giúp sản phẩm trông thon gọn hơn dù trang bị màn hình lớn.

Ẩn trong thiết kế nguyên khối cứng cáp của Moto M là bộ xử lý Helio P15 xung nhịp 2,2GHz, RAM 4GB, bộ nhớ trong 32GB, camera chính 16MP khẩu độ f/2.0, đèn flash LED kép trợ sáng, bảo mật vân tay một chạm, camera selfie 8MP, 2 khay SIM nano, khe cắm thẻ microSD, pin dung lượng 3.050mAh. Mẫu smartphone màn hình 5,5 inch Full HD này cũng được cài đặt sẵn Android 6 và tích hợp đầy đủ cảm biến cần thiết như gia tốc kế, con quay hồi chuyển, cảm biến ánh sáng, la bàn số. Moto M hiện đã được chính thức có mặt trên thị trường với mức giá 6,99 triệu đồng.

Một số hình ảnh buổi ra mắt mẫu smartphone Moto M: