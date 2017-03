Giới phân tích dự báo Samsung không có đủ lượng smartphone cao cấp Galaxy S8 và S8 Plus để đáp ứng nhu cầu cao của người dùng.

Hiện tại, có lẽ đa phần fan Samsung đều đang rất háo hứng đếm ngược đến thời điểm nhà sản xuất thiết bị điện tử tiêu dùng Hàn Quốc này giới thiệu bộ đôi Galaxy S8 và S8 Plus. Nếu không có gì thay đổi, Galaxy S8 và S8 Plus sẽ chính thức được giới thiệu trong ngày hôm nay và mở bán từ ngày 28/4.

Tuy nhiên, theo giới phân tích, fan Samsung có thể sẽ phải hụt hẫng vì việc đặt mua sản phẩm còn nóng hồi hổi được dự báo là sẽ rất khốc liệt. Cụ thể hơn, lượng đặt hàng bộ đôi smartphone Samsung Galaxy S8 và S8 Plus sẽ không đủ cung ứng cho nhu cầu cao từ phía người dùng. Giới phân tích tuy không đề cập rõ lý do vì sao dẫn đến sự thiếu hụt lượng máy trước nhu cầu cao từ phía người dùng mà chỉ tiết lộ rằng Samsung gặp khó vì lượng chipset Qualcomm Snapdragon 835 không đủ để trang bị cho những sản phẩm cao cấp này.

Hình ảnh so sánh Galaxy S8 so kè với Galaxy S8 Plus xuất hiện gần đây.

Tuy Galaxy S8 và S8 Plus vẫn chưa chính thức xuất hiện trên, nhưng loạt thông tin liên tục rò rỉ gần đây đã gần như cung cấp đầy đủ chi tiết về bộ đôi smartphone cao cấp này. Cụ thể, Galaxy S8 được khẳng định sẽ trang bị màn hình 5,8 inch độ phân giải Quad HD, RAM 4GB, bộ nhớ trong 64GB, khe cắm thẻ microSD, camera chính 12MP khẩu độ f/1.7, camera selfie 8MP, pin 3.000mAh. Trong khi đó, phiên bản bé bự Samsung S8 Plus trang bị màn hình 6,2 inch, dung lượng pin được tăng lên mức 3.500mAh. Bộ đôi smartphone cao cấp của Samsung cũng sẽ được thiết kế đạt chuẩn chống nước IP68, Android 7 cài đặt sẵn.

Làng smartphone gần đây cũng xuất hiện cả hình ảnh Galaxy S8 so kè với Galaxy S8 Plus cũng có thiết kế phần khung viền màn hình đạt độ mỏng ấn tượng. Nút Home cứng vẫn thường thấy trên các dòng sản phẩm Samsung Galaxy đã không còn hiện diện trên Galaxy S8 và S8 Plus. Nhờ sự táo bạo trong việc vát mỏng khung viền màn hình này mà Galaxy S8 và S8 Plus còn được khẳng định sẽ có tỷ lệ màn hình so với diện tích mặt trước máy lên đến 83%.