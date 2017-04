Galaxy S8 Plus phiên bản RAM 6GB có giá trên 22 triệu đồng

Phiên bản hàng khủng của mẫu smartphone Galaxy S8 Plus sẽ được Samsung bán kèm bộ phụ kiện DeX trị giá 150USD để người dùng có thể dùng chiếc smartphone của mình như máy tính truyền thống.

Làng smartphone gần đây từng rộ thông tin Samsung sẽ tung ra những phiên bản đặc biệt trang bị RAM 6GB và bộ nhớ trong dung lượng 128GB cho bộ đôi Galaxy S8 và Galaxy S8 Plus tại một số thị trường. Cơ quan chuyên cấp giấy chứng nhận thiết bị viễn thông TENAA mới đây cũng đã tiết lộ thông tin quan trọng cho thấy sự tồn tại của mẫu Galaxy S8 Plus đặc biệt nói trên.

Samsung Galaxy S8 Plus với RAM 6GB sẽ có giá bán hơn 1.000 USD.

Theo cập nhật mới nhất, người dùng có thể hoàn toàn tin vào sự tồn tại của mẫu Galaxy S8 Plus RAM 6GB, ROM 128GB này vì Samsung cũng đã tiết lộ những thông tin chi tiết về sản phẩm qua website của hãng. Dựa vào những thông tin được Samsung chia sẻ, có thể nhận thấy mẫu smartphone cao cấp Galaxy S8 Plus trang bị RAM 6GB và ROM 128GB sẽ có giá bán hơn 1.000 USD. Đáng chú ý là sản phẩm cũng sẽ được tặng kèm bộ phụ kiện DeX vốn có giá bán 150 USD và có khả năng biến smartphone thành một chiếc máy tính thông thường. Tuy nhiên, hiện chưa rõ liệu Samsung sẽ phân phối Galaxy S8 Plus phiên bản đặc biệt này cho những thị trường nào.

Hiện tại, giá bán lẻ dự kiến của bộ đôi Galaxy S8 và Galaxy S8+ được hệ thống FPT Shop công bố lần lượt ở mức 18,99 và 20,99 triệu đồng. Thời điểm mở bán dự kiến là vào ngày 5/5/2017. Hôm 24/3/2017, đại diện Samsung Vina từng cho biết "mãnh thú" Galaxy C9 Pro là chiếc điện thoại tái định nghĩa trải nghiệm giải trí trên điện thoại di động. Mẫu smartphone "khủng" Galaxy C9 Pro với RAM 6GB và bộ nhớ trong lên dến 64GB, có khả năng mở rộng thêm 256GB với thẻ microSD hiện có giá bán ở mức 11,49 triệu đồng.