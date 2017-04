Dòng sản phẩm Moto C được dự báo sẽ góp phần làm phong phú thêm phân khúc smartphone phổ thông chạy nền tảng Android hiện tại.

Lenovo gần đây được cho rằng đang chuẩn bị khuấy động thị trường smartphone phổ thông bằng một dòng sản phẩm mới và đáng chú ý là có giá bán còn thấp hơn mức 230 USD của mẫu G5 Plus hiện tại. Nguồn tin thân cận với nhà sản xuất smartphone này khẳng định dòng smartphone Moto C sẽ có đến 3 tùy chọn phiên bản gồm Moto C 3G, Moto C 4G và Moto C Plus.

Điểm chung đáng chú ý của dòng smartphone Moto C không chỉ là giá bán cực kỳ dễ chịu, mà còn bởi máy được cài đặt sẵn Android 7, khe cắm thẻ microSD và trang bị màn hình kích thước 5 inch, vừa vặn cho người dùng đang tập tành làm quen với smartphone. Trong 3 sản phẩm mới, Moto C Plus sở hữu màn hình độ phân giải đạt mức HD, bộ xử lý MediaTek xung nhịp 1,3GHz, RAM 2GB và bộ nhớ trong đạt mức 16GB. Trong khi đó, những phiên bản còn lại sẽ chỉ giới hạn độ phân giải ở mức 854x480 pixel.

Hình ảnh bộ sưu tập sắc màu smartphone Moto C sắp ra mắt.

Dựa vào hình ảnh rò rỉ, cũng có thể nhận thấy những mẫu Moto C sẽ có nhiều tùy chọn màu sắc vỏ máy trẻ trung. Camera trước cũng được nhà sản xuất trang bị đèn flash LED trợ sáng hứa hẹn bắt sáng tốt hơn cả khi người dùng selfie khi thiếu sáng. Tuy nhiên, dựa vào hình ảnh này, có thể tin rằng Moto C sẽ không được tích hợp bảo mật vân tay.

Nhiều khả năng, bên cạnh dòng sản phẩm phổ thông này, Lenovo cũng sẽ giới thiệu thêm mẫu Moto E4 Power trang bị pin dung lượng khủng, 5.000mAh.