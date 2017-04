Mẫu smartphone HTC One X10 trang bị phần cứng tầm trung, pin dung lượng 4.000mAh và cũng được ứng dụng công nghệ sạc siêu tốc.

One X10 là chiếc smartphone tầm trung vừa được HTC âm thầm giới thiệu hướng đến những khách hàng cần một sản phẩm cấu hình khỏe, pin trâu và cũng có thể đáp ứng tốt cả nhu cầu chụp ảnh bằng điện thoại.

Về ngoại hình, HTC One X10 cơ bản cũng mang những đường nét đặc trưng cho dòng sản phẩm smartphone HTC One Series. Cụ thể, HTC One X10 cũng có thiết kế kim loại nguyên khối với các đường phay sáng bóng. HTC One X10 còn được nhà sản xuất tích hợp bảo mật vân tay ở mặt lưng nhằm tăng cường thêm tính bảo mật cho thiết bị.

HTC One X10.

Riêng về cấu hình, HTC One X10 sở hữu màn hình 5,5 inch Full HD, bộ xử lý MediaTek Helio P10, RAM 3GB, bộ nhớ trong 32GB, khe cắm thẻ nhớ microSD hỗ trợ mở rộng thêm 2TB dung lượng lưu trữ khi cần. Mẫu smartphone tầm trung HTC One X10 cũng trang bị camera độ phân giải cao, khẩu độ lớn (camera chính 16MP f/2.0, camera selfie 8MP f/2.2). HTC khẳng định camera trước trên One X10 cũng thích hợp cho cả nhu cầu selfie góc rộng.

Đáng chú ý là HTC One X10 cũng sở hữu pin dung lượng “khủng”, 4.000mAh, công nghệ sạc nhanh và các chế độ tiết kiệm năng lượng hứa hẹn có thể mang lại 2 ngày sử dụng chỉ với một lần sạc. Cũng theo HTC mẫu smartphone tầm trung One X10 này còn trang bị 2 khay SIM và cả 2 đều hỗ trợ kết nối 4G LTE. Tựa như những mẫu smartphone từng giới thiệu, HTC One X10 cũng được ứng dụng công nghệ âm thanh BoomSound, 2 micro tích hợp cũng được đảm bảo khả năng chống ồn giúp loại bỏ đáng kể tạp âm từ môi trường.

Hiện tại, HTC One X10 có giá bán ở mức 355 USD.