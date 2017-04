Chiếc smartphone cao cấp Samsung Galaxy Note 8 được kỳ vọng sẽ trang bị màn hình kích thước khủng hơn cả mẫu Samsung Galaxy S8 Plus đang có mặt trên thị trường.

Samsung Galaxy Note 8 tuy chưa chính thức ra mắt nhưng có lẽ không còn là một cái tên xa lạ trong lòng người hâm mộ nhà sản xuất thiết bị điện tử tiêu dùng Hàn Quốc tính đến thời điểm này. Mới đây, làng smartphone đã xuất hiện hẳn hình ảnh của chiếc Samsung Galaxy Note 8. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng hình ảnh này hiện chỉ mới dừng lại ở mức ảnh đồ họa do nhà thiết kế Benjamin Geskin dựng nên dựa trên những thông tin rò rỉ gần đây.

Theo chuyên gia thiết kế Benjamin, Note 8 cũng sẽ được trang bị màn hình vô cực – Infinity Display với độ phân giải 4K kích thước “khủng” 6,4 inch, tỷ lệ 18:9 tựa như LG G6. Ngoài ra, bảo mật vân tay sẽ được tích hợp ngay trên màn hình trong khi camera sau là camera kép, hệ thống loa sẽ được nâng cấp lên loa stereo chất lượng.

Ảnh thiết kế Samsung Galaxy Note 8.

Hình ảnh đồ họa chiếc Galaxy Note 8 được giới quan sát đánh giá là trông lung linh và cũng mang nhiều nét tương đồng với những mẫu Galaxy S8/ Galaxy S8 Plus đang có mặt trên thị trường. Tuy nhiên, hiện vẫn còn quá sớm để kết luận về những tính năng mà Samsung sẽ trang bị cho Galaxy Note 8.

Được biết, Samsung từng mang chiếc smartphone cao cấp Galaxy Note 7 về thị trường Việt Nam hồi tháng 8/2016. Máy sở hữu các tính năng thú vị như khả năng mở khóa bằng mắt, bút cảm ứng S Pen có khả năng tác nghiệp dưới nước và hỗ trợ tính năng dịch thuật tức thời. Tuy nhiên, không may là Galaxy Note 7 lại dính phốt cháy nổ khiến ảnh hưởng nghiêm trọng đến doanh số bán hàng. Samsung đã chính thức nhận trách nhiệm và cũng đã có nhiều động thái nhằm xoa dịu khách hàng của mình trong thời gian qua. Samsung cho biết hãng cũng sẽ tăng cường khâu kiểm tra an toàn cho từng thành phần của những sản phẩm của hãng. Riêng với pin, Samsung sẽ áp dụng 8 bước kiểm tra an toàn đặc biệt bao gồm cả phương pháp chụp X quang pin để bảo đảm tối đa sự an toàn cho khách hàng.