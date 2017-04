Các chuyên gia phẫu thuật phần cứng khuyên người dùng Samsung Galaxy S8 và cả Samsung Galaxy S8 Plus tốt nhất không nên tự khám phá chiếc smartphone của mình tại nhà.

Galaxy S8 và Galaxy S8 Plus là 2 mẫu smartphone cao cấp vừa được Samsung chính thức ra mắt gần đây và theo lộ trình sản phẩm cũng sẽ sớm đến tay người dùng tại thị trường Việt trong thời gian tới đây. Fan Samsung hẳn đều biết bộ đôi Galaxy S8/ Galaxy S8 Plus đều có khả năng chống thấm nước mạnh mẽ và thiết kế bóng bẩy vì sử dụng vật liệu kính.

So với những phiên bản từng giới thiệu, Galaxy S8 và cả Galaxy S8 Plus đều cho thấy những cải tiến hấp dẫn về mặt thiết kế. Tuy nhiên, dường như vẻ đẹp ngoại hình của những sản phẩm công nghệ chẳng mấy khi chịu song hành cũng sự tiện dụng và dễ sửa chữa. Bằng chứng là theo khám phá mới nhất từ các chuyên gia phẫu thuật phần cứng iFixit không đánh giá cao khả năng dễ sửa chữa của Samsung Galaxy S8 và Galaxy S8 Plus sau khi tiến hành mổ xẻ bộ đôi smartphone cao cấp này.

Pin của Galaxy S8 Plus có thể tháo rời nhưng không dễ.

Cụ thể, ngay cả các phẫu thuật viên tài tình tại iFixit cũng phải “chật vật” để tách rời phần mặt kính ở phần lưng máy vì nhà sản xuất đã dùng rất nhiều keo để cố định cũng như tăng khả năng chống nước cho sản phẩm. Đáng chú ý là cảm biến nhận dạng dấu vân tay của Galaxy S8/ Galaxy S8 Plus được nhà sản xuất tích hợp ngay trên mặt lưng và kết nối với bo mạch chủ qua một đoạn cáp dẹt ngắn nên nếu không chú ý, các kỹ thuật viên có thể làm hỏng một trong 2 thành phần này.

Cũng theo phát hiện của iFixit, bộ đôi smartphone cao cấp Galaxy S8 và Galaxy S8 Plus đều có thiết kế các phần cứng bên trong có thể dễ dàng thay thế từng bộ phận độc lập và pin sạc cũng có thể thay thế. Tuy vậy, việc tháo rời pin cũng không hề đơn giản. Bên cạnh đó, mặt kính bảo vệ màn hình gần như không thể thay thế mà không làm hỏng panel cong bên dưới.

iFixit đánh giá thiết kế của Galaxy S8 không dễ dàng sửa chữa.

Theo thang đánh giá mức độ dễ sửa chữa trong đó 10 là mức cao nhất đại diện cho “level” dễ sửa chữa nhất, Galaxy S8 và Galaxy S8 Plus chỉ đạt 4/10. Điều này nói đơn giản là nếu chẳng may có bất kỳ bất thường nào xảy ra với sản phẩm của mình, người dùng tốt nhất nên nhờ đội ngũ kỹ thuật chính hãng thay vì tự mình “khám phá” để tránh những tổn thất ngoài ý muốn.