Màn hình trên vài mẫu Galaxy S8 và S8 Plus bị ám hồng

Theo giới chuyên gia, tình trạng ngả hồng màn hình có thể là dấu hiệu của những vấn đề nghiêm trọng chẳng hạn như trục trặc ở bộ xử lý đồ họa tích hợp.

Làng smartphone dạo gần đây xôn xao thông tin từ vài khách hàng tại Hàn Quốc đã trên tay những chiếc Galaxy S8 và S8 Plus trong đó phản ánh sản phẩm bị lỗi màn hình ngả hồng trông rất khó coi. Qua những hình ảnh mà chính những người dùng Galaxy S8 và S8 Plus kém may mắn chia sẻ, có thể nhận thấy một sắc trắng đã chuyển sang màu hồng.

Cập nhật mới nhất cho thấy Samsung cũng đã xác nhận về tình trạng màu sắc hiển thị sai lệch trên vài mẫu Galaxy S8 và S8 Plus từ phản ánh của người dùng. Tuy nhiên, có vẻ như Samsung đang cố làm yên lòng khách hàng của mình và xem nhẹ vấn đề màn hình ngả hồng nói trên. Cụ thể hơn, tình trạng này theo Samsung không đáng quan ngại và người dùng chỉ cần tinh chỉnh lại chế độ hiển thị trên máy là có thể giải quyết.

Hình ảnh những chiếc Galaxy S8/S8 Plus bị tình trạng màn hình ngả hồng.

Theo giới quan sát, tình trạng màn hình ngả hồng trên vài mẫu smartphone cao cấp Samsung Galaxy S8 và Galaxy S8 Plus cơ bản không nguy hiểm như sự cố pin trên những chiếc Galaxy Note 7 trước đây. Nhà sản xuất cũng không cần phải ra lệnh triệu hồi những sản phẩm có vấn đề về màu sắc màn hình như trên.

Tuy vậy, vài ý kiến trong giới chuyên gia cho rằng tình trạng ngả hồng trên màn hình của Galaxy S8 và S8 Plus có thể là dấu hiệu cho những sự cố nghiêm trọng chẳng hạn như bộ xử lý đồ họa tích hợp (GPU). Hiện tại, khó có thể khẳng định nguyên nhân của tình trạng sai màu màn hình này. Tuy nhiên, nếu sở hữu một chiếc Galaxy S8 hoặc S8 Plus chẳng may bị ngả hồng màn hình, người dùng hãy thử tinh chỉnh theo cách mà Samsung chỉ hiện tại bằng cách vào Settings > Display > Screen Mode > Color balance.