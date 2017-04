Samsung khẳng định bản cập nhật phần mềm giúp trị ‘bệnh’ màu sắc ngả hồng trên màn hình của Galaxy S8 và Galaxy S8 Plus sẽ sớm đến tay người dùng.

Như PC World Vietnam từng thông tin, vài khách hàng tại Hàn Quốc đã trên tay những chiếc Samsung Galaxy S8 và S8 Plus đã phản ánh sản phẩm bị lỗi màn hình ngả hồng trông rất khó coi. Samsung gần đây cũng đã xác nhận về tình trạng màu sắc hiển thị sai lệch trên vài mẫu Galaxy S8 và S8 Plus và cho rằng tình trạng này không đáng quan ngại. Hãng cũng đã khuyến cáo người dùng chỉ cần tinh chỉnh lại chế độ hiển thị trên máy là có thể giải quyết.

Liệu bản cập nhật phần mềm có giúp Galaxy S8/S8 Plus hết bịnh màn hình bị ám hồng?

Theo cập nhật mới nhất, nhà sản xuất thiết bị điện tử tiêu dùng Hàn Quốc này được khẳng định sẽ tung ra bản cập nhật phần mềm giúp khắc phục dứt điểm “bịnh” ám hồng màn hình trên những siêu phẩm vừa ra mắt. Thời gian phát hành bản cập nhật phần mềm được cho là sớm nhất sẽ vào tuần tới và người dùng sẽ không phải chờ đợi trước khi tháng 4 này kịp trôi qua. Tuy vậy, dường như Samsung vẫn không muốn tiết lộ nguyên nhân dẫn đến tình trạng màn hình ám hồng trên những chiếc Galaxy S8 và Galaxy S8 Plus.

Theo giới quan sát, tình trạng màu sắc màn hình ám hồng trên những chiếc Galaxy S8 và S8 Plus thực sự là điều khá lạ lùng, nhất là khi những siêu phẩm này được trang bị màn hình AMOLED vốn có khuynh hướng thiên về sắc xanh nhiều hơn. Chính vì đặc tính tính này mà người dùng có thể dễ dàng phân biệt màn hình AMOLED với các loại màn hình khác khi nhìn nghiêng màn hình một góc nhỏ. Trở lại với việc màn hình ám hồng của Galaxy S8 và S8 Plus có ý kiến chuyên gia cho rằng việc dùng phần mềm để “chữa trị” cũng có thể phần nào giúp sắc màu hình ảnh trông ổn hơn. Tuy nhiên, chưa rõ liệu lỗi ám hồng màn hình trên Galaxy S8 và S8 Plus có phải do trục trặc trong việc cấp điện cho các pixel màu đỏ như phỏng đoán của giới chuyên gia, hay do một lỗi nào khác từ công nghệ màn hình cong “Vô cực” của Samsung hay không.