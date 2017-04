Chủ nhân của chiếc Apple iPhone 7 Plus kém may mắn cho biết chiếc smartphone cao cấp này chỉ vừa tròn một tháng tuổi.

Như PC World Vietnam từng thông tin, làng smartphone hồi cuối năm 2016 “nóng” hẳn lên vì chiếc điện thoại cao cấp iPhone 7 phát hỏa và nghiêm trọng hơn là vụ cháy đã làm hư hỏng chiếc xe hơi của vị chủ nhân iPhone kém may mắn này. Yahoo News khi đó đưa tin vị chủ nhân của chiếc iPhone 7 đầy xui rủi này là Mat Jones. Anh này cho biết chỉ mới mua chiếc iPhone 7 này được 7 ngày. Vụ cháy được phát hiện khi anh trở lại xe sau buổi tập luyện lướt sóng.

Gần đây nhất, vận đen vẫn chưa chịu buông tha Apple khi làng thiết bị di động lại ghi nhận thêm một ca cháy iPhone 6 Plus và trớ trêu thay, sản phẩm đang được chờ để sửa chữa. Theo cập nhật mới nhất, một người phụ nữ Trung Quốc cũng vừa thoát nạn sau vụ cháy iPhone 7 Plus ngay trong đêm.

Theo vị nữ chủ nhân đầy may mắn này, vào tầm 2 giờ sáng, chị đã nghe thấy những tiếng rạn nứt và ngay khi nhìn sang chiếc gối thì mẫu iPhone 7 Plus đã bắt đầu bốc khói. Ngay sau khi kịp quăng chiếc iPhone 7 Plus xuống đất, máy liền phát hỏa và tiếp túc cháy trong khoảng 3 phút. May mắn là vụ hỏa hoạn không gây ra bất kỳ tai nạn nào đáng tiếc. Tuy vậy, chiếc iPhone 7 Plus chỉ vừa tròn 1 tháng tuổi này đã hư hỏng hoàn toàn và khu vực bên ngoài máy vốn là chỗ lắp đặt pin cũng trông rất thê thảm.

Được biết, vị chủ nhân của chiếc iPhone 7 Plus đầy xui xẻo này cho biết sẽ không bao giờ mua một chiếc smartphone nào khác của Apple ngay cả khi Apple đồng ý đổi cho chị một sản phẩm mới.

Theo giới quan sát, sự vụ hiện vẫn còn nhiều tình tiết chưa rõ vì những hình ảnh mà chị chia sẻ cũng không nói lên được rằng bộ sạc mà chị sử dụng có phải là hàng chính hãng hay không. Hãy cùng PC World Vietnam điểm qua hình ảnh chiếc iPhone 7 Plus... cháy ngay sau đây: