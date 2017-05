Mặc dù bị chê là rất dễ vỡ, nhưng may mắn là chi phí cho việc thay thế màn hình vô cực trên siêu phẩm Samsung Galaxy S8 được đánh giá là không quá sức chịu đựng.

Galaxy S8 và người anh em Galaxy S8+ kể từ khi ra mắt đã thu hút được không ít sự quan tâm từ không chỉ người hâm mộ Samsung, mà còn cả giới công nghệ bởi sản phẩm vừa trông sang chảnh, vừa có nét hiện đại của kiểu thiết kế màn hình vát cong đều 2 cạnh có diện tích sử dụng lớn nhưng vẫn rất gọn gàng, vừa tay.

So với những phiên bản từng giới thiệu, cả Galaxy S8 và Galaxy S8+ đều cho thấy những cải tiến hấp dẫn về mặt thiết kế.

Tuy nhiên, dường như vẻ đẹp ngoại hình của những sản phẩm công nghệ chẳng mấy khi chịu song hành cũng sự tiện dụng và dễ sửa chữa vì mới đây, SquareTrade, công ty Mỹ chuyên cung cấp dịch vụ bảo hành mở rộng cho smartphone và thiết bị điện tử tiêu dùng cũng đã tiến hành thử nghiệm khả năng chịu đựng của bộ đôi Galaxy S8 cũng như Galaxy S8+, song kết quả không mấy khả quan.

Bằng những công cụ thử nghiệm chuyên dụng của mình, SquareTrade khẳng định Galaxy S8 là chiếc smartphone đầu tiên bị vỡ ngay sau thực hiện lần thử nghiệm đầu tiên.

Qua video mà SquareTrade chia sẻ, có thể nhận thấy cả mặt trước và sau của Galaxy S8 cũng như Galaxy S8+ đều xuất hiện nhiều đường nứt cùng những vết rạn trắng xóa hình dạng như những ngôi với các tia sáng lấp lánh xung quanh ngay sau cú rơi từ độ cao 6 feet (tương đương 1,8m).

May mắn là dù tỏ ra rất nhạy cảm với các tác động vật lý lên bề mặt kính, nhưng theo Motherboard dẫn lời một vị chủ cửa hàng sửa chữa cho biết mức giá cho việc thay thế màn hình chỉ hơn 200 USD là khá hấp dẫn. Cũng có ý kiến đồng tình cho rằng chi phí thay thế cơ bản có thể chấp nhận nhất là khi so sánh với công nghệ màn hình mới trên Galaxy S8. Cũng theo Motherboard, so với chiếc Galaxy S7 khi ra mắt trước đây, mức 200 USD được đánh giá là khá hấp dẫn vì rẻ hơn từ 50 USD đến 100 USD. Chi phí cho việc thay thế màn hình của Galaxy S8 cũng được đánh giá là rẻ hơn mức 300 USD cho việc thay màn hình iPhone 7 lúc siêu phẩm này lần đầu tiên được giới thiệu.