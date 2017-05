Sản phẩm tiếp nối mẫu Galaxy Note 7 từng gây xôn xao làng smartphone còn được dự báo sẽ trang bị màn hình kích thước 6,3 inch.

Samsung được cho là đang âm thầm phát triển chiếc Galaxy Note 8, sản phẩm tiếp nối mẫu smartphone cao cấp từng gây xôn xao làng công nghệ không lâu sau khi chính thức được trình làng. Theo tiết lộ mới nhất, chiếc Galaxy Note 8 được khẳng định sẽ trang bị camera kép (12MP + 13MP) và thậm chí còn tốt hơn cả thiết kế đôi camera trên iPhone 7 Plus.

Mẫu smartphone cao cấp Galaxy Note 8 cũng được cho rằng sẽ sở hữu màn hình 6,3 inch và nhiều khả năng cũng sẽ có tỷ lệ khung hình 18.5:9 tựa như 2 siêu mẫu Galaxy S8 và S8+ giới thiệu gần đây. Trước thông tin rò rỉ này, giới quan sát tin rằng nhiều khả năng chiếc Galaxy Note 8 cũng sẽ có thiết kế thon dài và gọn gàng, tiện dụng cho cả thao tác chỉ với 1 tay.

Hình ảnh được cho là bản phác thảo thiết kế của chiếc Galaxy Note 8.

Riêng về cấu hình, Galaxy Note 8 hiện được kỳ vọng sẽ trang bị bộ xử lý Qualcomm Snapdragon 835 hoặc tùy chọn bộ xử lý Exynos tùy theo thị trường. Sản phẩm tiếp nối mẫu Galaxy Note 7 cũng được cho là sẽ trang bị RAM 6GB, bộ nhớ trong 256GB, pin 3.600mAh, hỗ trợ bút S-Pen, công nghệ sạc không dây và đương nhiên cũng sẽ có thiết kế chống nước theo chuẩn IP68.

Được biết, Samsung Galaxy Note 7 ngay sau khi ra mắt không lâu đã trở thành một cái tên thực sự “nóng” không chỉ vì những tính năng cải tiến hấp dẫn, mà còn vì những vụ cháy nổ mà giới công nghệ nghi rằng do pin của máy có vấn đề. Samsung từng chính thức thừa nhận có 2 nguyên nhân khiến những chiếc Galaxy Note 7 phát hỏa và quá trình nghiên cứu cho thấy cả 2 nhà cung ứng pin (không nêu tên) cho mẫu smartphone cao cấp này đều bị dính lỗi trong quá trình sản xuất. Cũng theo nhà sản xuất này, những mẫu pin do nhà cung cấp mà Samsung gọi là nhà sản xuất A thiết kế có lớp vỏ ngoài quá “chật” để bảo đảm an toàn cho các điện cực bên trong. Chính vì vậy pin bị ngắn mạch và phát hỏa dẫn đến chiếc smartphone cao cấp Galaxy Note 7 bị liên lụy.